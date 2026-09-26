Что приготовить на выходных: 3 варианта ароматной осенней выпечки

Wave RBC.ua рассказывает о 3 вариантах сладенького, которые можно приготовить на выходных и насладиться вкусом осени.

В Украину пришла настоящая осень, с дождями и прохладой, так что пора романтизировать жизнь самостоятельно и стараться не поддаваться плохому настроению. Одним из вариантов является осенняя ароматная выпечка, которая насыщает дом теплом и уютом.

Ленивые синабоны

Эти американские булки становятся особенно популярны осенью, когда хочется чего-нибудь сладкого, пряного и насыщенного. Если вы не уверены, что у вас получится сформировать идеально круглые и нежные булочки, или просто не хотите тратить много времени на кухне, отличным вариантом будут ленивые синабоны.

Вместо того чтобы раскачивать и формовать тесто, его просто можно разделить на маленькие кусочки, обмакнуть каждый в сливочное масло и сахар с корицей и запечь. Добавляем сверху нежный крем и наслаждаемся.

Медовый кекс

Насыщенный вкус этого кекса точно придаст осеннего настроения, ведь автор рецепта добавляет к нему не только мед, но и насыщенный черный чай и корицу, а сверху посыпает лепестками миндаля. Большое преимущество рецепта в его простоте, ведь для этого не нужно много посуды и кухонных гаджетов – достаточно просто смешать все ингредиенты в одной миске.

Тыквенное тирамису

Разве можно представить осень без тыквенной выпечки? Рецепт тыквенного тирамису больше подойдет тем, кто готов провести немного больше времени на кухне, однако результат того будет стоить.

Для крема автор рецепта предлагает смешать взбитые сливки с тыквенным пюре, коричневым сахаром, ванилью и корицей, а, для еще более насыщенного вкуса, в кофейную пропитку для печенья рекомендуют добавить немного крепкого алкоголя, однако это не обязательно.