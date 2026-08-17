Не только борщ и вареники: 5 недооцененных и забытых блюд украинской кухни

Борщ и вареники действительно стали гастрономическими символами Украины, но украинская кухня на них не заканчивается. В разных регионах сохранились десятки блюд, которые были частью повседневного меню, а сегодня встречаются на столах значительно реже.

Wave RBC.UA рассказывает, какие забытые и недооцененные украинские блюда следует открыть заново и что у них особенного.

Крученики

Крученики - традиционное украинское блюдо из мяса, которое заворачивают в рулет с начинкой. Для него используют свинину, говядину или птицу, а внутрь добавляют грибы, лук, овощи или другие продукты.

Блюдо можно готовить как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Сегодня крученики легко переосмыслить в современной кухне, оставив главное - сочетание нежного мяса и ароматной начинки.

Крученики (фото: pinterest.com)

Кулиш

Кулиш часто ассоциируют с казацкой кухней. Основой традиционного блюда является пшено, а в него добавляют сало, лук, картофель и другие доступные продукты.

Густой кулиш может напоминать нечто среднее между супом и кашей. Именно простота и сытность сделали его популярным блюдом украинской кухни.

Сегодня кулиш можно встретить и в современных ресторанах, где традиционный рецепт дополняют сезонными овощами, грибами или мясом.

Капустняк

Капусняк знаком многим, но сегодня его гораздо реже готовят дома, чем борщ. Традиционно основу блюда составляет квашеная капуста, в которую добавляют картофель, морковь, лук, крупу и мясо или другие сытные составляющие.

В разных регионах Украины существуют собственные варианты капустняка. Именно поэтому одной универсальной версии этого блюда нет.

Капусняк особенно вкусный в холодное время года, но его региональные вариации позволяют экспериментировать с рецептом.

Капустняк (фото: pinterest.com)

Клецки

Клецки вряд ли можно назвать полностью забытым блюдом, но сегодня их готовят значительно реже, чем вареники. В традиционной кухне существовало много вариантов - из пшеничной, гречневой или другой муки.

Их подавали со шкварками, сметаной, мясом или добавляли в супы.

Клецки также показывают, насколько важную роль в традиционном рационе играло простое тесто.

Клецки (фото: pinterest.com)

Шулики

Шулики - традиционное праздничное блюдо из коржей, мака и меда. Сначала выпекали пресные коржи, потом ломали их на кусочки и заливали маковой подливкой.

Блюдо часто готовили на Маковея. Сочетание мака и меда делало блюдо простим, но очень ароматним.

Также шулики хорошо иллюстрируют особенность старой украинской кухни, где даже самые простые продукты могли превращаться в праздничное блюдо.

Шулики (фото: wikipedia.org)