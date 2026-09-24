Каштан, который можно съесть: гостиница "Украина" удивила десертом к 65-летию

Отель "Украина" к своему 65-летию подготовил необычный десерт. Кондитеры заведения создали пирожное "Міцні каштани", воспроизводящее один из главных символов Киева.

Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на представителей отеля.

Как выглядит десерт "Міцні каштани"

Пирожное стилизовали под настоящий каштан. Снаружи оно имеет зеленую оболочку с шипами, изготовленную из белого шоколада, а внутри скрытая каштановая сердцевина с кремом.

Десерт подают вместе с каштановыми листьями, которые также сделаны из шоколада с добавлением матча.

По замыслу кондитеров, твердая оболочка защищающая нежную сердцевину символизирует Киев и его жителей.

Гостиница "Украина" представила пирожное в форме каштана к 65-летию (фото предоставлено пресс-службой гостиницы "Украина")

Несмотря на внешние удары, город продолжает сохранять стойкость, силу и человечность.

"Каштан - один из самых теплых и узнаваемых символов Киева. Создавая подарок к юбилею отеля для наших гостей, мы хотели объединить в нем силу, стойкость и сердечность. Так появились "Міцні каштани" - небольшой милый образ Киева и его жителей, их силы и несокрушимости", - прокомментировала шеф-повар отеля.

Как десерт связан с Киевом

В отеле объяснили, что идея "Міцних каштанів" объединяет историю заведения с историей украинской столицы.

Каштановые деревья на протяжении десятилетий остаются одним из самых узнаваемых символов Киева.

Сама гостиница "Украина" также стала частью архитектурного образа Майдана Незалежности и одной из визиток города.

Юбилейное пирожное появится в меню ресторана гостиницы "Украина" 28 сентября.