Готовим сладкий тренд лета: корпусные десерты с малиной, шоколадом и черникой

Авторы кулинарного контента легко экспериментируют с формами, начинками и глазурью
Корпусные десерты остаются одним из самых ярких сладких трендов этого лета, ведь объединяют праздничный вид, сезонные вкусы и экспериментировать с начинками.
Wave RBC.UA рассказывает, как готовят популярные десерты.
Это современные многослойные сладости, отличающиеся идеальной геометрической формой и эффектным внешним видом. Свое название они получили благодаря внешнему "корпусу", который содержит начинку и придает десерту завершенный вид.
Чаще всегокорпусные десерты готовят в силиконовых формах или кондитерских кольцах, после чего замораживают и покрывают глазурью. Среди самых популярных вариантов в сети можно найти отделку в форме малины, черники, лимона, манго и т.д.
Фудблогерка Валерия показала, как приготовить корпусную малину с ягодной начинкой и нежным муссом.
Для начинки понадобится:
Для мусса:
Для покрытия:
Сначала готовят ягодную начинку: малину проваривают с сахарной пудрой, добавляют разведенный в воде крахмал и доводят смесь до загустения. После охлаждения начинку замораживают.
Для мусса малиновое пюре сочетают с белым шоколадом и желатином, а затем смешивают со взбитыми сливками.
Далее десерт собирают в форме: добавляют мусс, ягодную начинку и снова мусс. После замораживания корпусную малину покрывают шоколадной глазурью и дают застыть.
Фудблогерша Виктория продемонстрировала, как создать лакомство с шоколадным покрытием.
Для крема:
Для ганаша:
Для глазури:
Для основы десерта готовят крем из холодных сливок, маскарпоне и сахарной пудры. Отдельно создают шоколадный ганаш, который после охлаждения добавляют в начинку. Завершают десерт глазурью из шоколада и какао-масла.
Еще один вариант летнего десерта показала блогер Яна - корпусную чернику с белым шоколадом и ягодной серединкой.
Для мусса она использовала:
Для черничной начинки:
Для глазури:
Для мусса прогревают сливки, добавляют желатин и заливают смесью белый шоколад со сливочным маслом. Начинку готовят из черники, сахара, лимонного сока и крахмала, которые доводят до загустения.
После этого десерт собирают слоями: мусс, черничная начинка и снова мусс.
Корпусную чернику замораживают, а затем покрывают глазурью из белого шоколада и какао-масла.
При написании материала были использованы такеи источники: Instagram-аккаунты valeria_pytel_, vika_cooking_recipes, droboshevska_y.