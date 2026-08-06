Готовим сладкий тренд лета: корпусные десерты с малиной, шоколадом и черникой
Главная Вкус Готовим сладкий тренд лета: корпусные десерты с малиной, шоколадом и черникой
Вкус

Готовим сладкий тренд лета: корпусные десерты с малиной, шоколадом и черникой

Авторы кулинарного контента легко экспериментируют с формами, начинками и глазурью

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Корпусные десерты (фото: pinterest.com)
Дата: 06 августа 2026

Корпусные десерты остаются одним из самых ярких сладких трендов этого лета, ведь объединяют праздничный вид, сезонные вкусы и экспериментировать с начинками.

Wave RBC.UA рассказывает, как готовят популярные десерты.

Чем особенны корпусные десерты

Это современные многослойные сладости, отличающиеся идеальной геометрической формой и эффектным внешним видом. Свое название они получили благодаря внешнему "корпусу", который содержит начинку и придает десерту завершенный вид.

Чаще всегокорпусные десерты готовят в силиконовых формах или кондитерских кольцах, после чего замораживают и покрывают глазурью. Среди самых популярных вариантов в сети можно найти отделку в форме малины, черники, лимона, манго и т.д.

Корпусная малина

Фудблогерка Валерия показала, как приготовить корпусную малину с ягодной начинкой и нежным муссом.

Для начинки понадобится:

  • малина - 250 г
  • сахарная пудра - 100 г
  • кукурузный крахмал - 20 г
  • вода - 40 мл

Для мусса:

  • малиновое пюре - 140 г
  • белый шоколад - 70 г
  • сливки 33% - 200 г
  • желатин - 0,5 ч. л.
  • вода - 1 ст. л.

Для покрытия:

  • белый шоколад - 100 г
  • какао-масло - 100 г
  • сухой краситель

Сначала готовят ягодную начинку: малину проваривают с сахарной пудрой, добавляют разведенный в воде крахмал и доводят смесь до загустения. После охлаждения начинку замораживают.

Для мусса малиновое пюре сочетают с белым шоколадом и желатином, а затем смешивают со взбитыми сливками.

Далее десерт собирают в форме: добавляют мусс, ягодную начинку и снова мусс. После замораживания корпусную малину покрывают шоколадной глазурью и дают застыть.


Корпусные пирожные в шоколадной глазури

Фудблогерша Виктория продемонстрировала, как создать лакомство с шоколадным покрытием.

Для крема:

  • жирные сливки - 250 мл
  • маскарпоне - 250 г
  • сахарная пудра - 50-70 г

Для ганаша:

  • сливки 30-36% - 160 мл
  • молочный шоколад - 160 г

Для глазури:

  • какао-масло - 150 г
  • шоколад - 150 г

Для основы десерта готовят крем из холодных сливок, маскарпоне и сахарной пудры. Отдельно создают шоколадный ганаш, который после охлаждения добавляют в начинку. Завершают десерт глазурью из шоколада и какао-масла.


Корпусная черника

Еще один вариант летнего десерта показала блогер Яна - корпусную чернику с белым шоколадом и ягодной серединкой.

Для мусса она использовала:

  • белый шоколад - 70 г
  • сливки 30% - 250 г
  • сливочное масло - 20 г
  • желатин - 4 г
  • вода - 16 мл

Для черничной начинки:

  • черника - 100 г
  • сахар - 20 г
  • сок половины лимона
  • кукурузный крахмал - 4 г

Для глазури:

  • белый шоколад - 100 г
  • какао-масло - 60 г
  • краситель

Для мусса прогревают сливки, добавляют желатин и заливают смесью белый шоколад со сливочным маслом. Начинку готовят из черники, сахара, лимонного сока и крахмала, которые доводят до загустения.

После этого десерт собирают слоями: мусс, черничная начинка и снова мусс.

Корпусную чернику замораживают, а затем покрывают глазурью из белого шоколада и какао-масла.

При написании материала были использованы такеи источники: Instagram-аккаунты valeria_pytel_, vika_cooking_recipes, droboshevska_y.

Главные новости
"Я стал ее адвокатом". Анатолий Анатолич о Лободе, ссоре с Остапчуком и дружбе с Зеленскими "Я стал ее адвокатом". Анатолий Анатолич о Лободе, ссоре с Остапчуком и дружбе с Зеленскими Chanel снова возглавил рейтинг самых горячих брендов мира: кто еще попал в топ Chanel снова возглавил рейтинг самых горячих брендов мира: кто еще попал в топ Dolce Vita: почему этим летом все дороги голливудских звезд ведут в Италию Dolce Vita: почему этим летом все дороги голливудских звезд ведут в Италию