Готуємо солодкий тренд літа: корпусні десерти з малиною, шоколадом та чорницею

Автори кулінарного контенту легко експериментують із формами, начинками та глазур'ю
Корпусні десерти залишаються одним із найяскравіших солодких трендів цього літа, адже поєднують святковий вигляд, сезонні смаки та можливість експериментувати з начинками.
Wave RBC.UA розповідає, як готують популярні десерти.
Це сучасні багатошарові солодощі, які вирізняються ідеальною геометричною формою та ефектним зовнішнім виглядом. Свою назву вони отримали завдяки зовнішньому "корпусу", який утримує начинку та надає десерту завершеного вигляду.
Найчастіше корпусні десерти готують у силіконових формах або кондитерських кільцях, після чого заморожують та покривають глазур'ю. Серед найпопулярніших варіантів в мережі можна знайти оздоблення у формі малини, чорниці, лимона, манго тощо.
Фудблогерка Валерія показала, як приготувати корпусну малину з ягідною начинкою та ніжним мусом.
Для начинки знадобиться:
Для мусу:
Для покриття:
Спочатку готують ягідну начинку: малину проварюють із цукровою пудрою, додають розведений у воді крохмаль і доводять суміш до загустіння. Після охолодження начинку заморожують.
Для мусу малинове пюре поєднують із білим шоколадом і желатином, а потім змішують зі збитими вершками.
Далі десерт збирають у формі: додають мус, ягідну начинку та знову мус. Після заморожування корпусну малину покривають шоколадною глазур'ю і дають застигнути.
Фудблогерка Вікторія продемонструвала, як створити смаколик з шоколадним покриттям.
Для крему:
Для ганашу:
Для глазурі:
Для основи десерту готують крем із холодних вершків, маскарпоне та цукрової пудри. Окремо створюють шоколадний ганаш, який після охолодження додають до начинки. Завершують десерт глазур'ю з шоколаду та какао-масла.
Ще один варіант літнього десерту показала блогерка Яна - корпусну чорницю з білим шоколадом та ягідною серединкою.
Для мусу вона використала:
Для чорничної начинки:
Для глазурі:
Для мусу вершки прогрівають, додають желатин і заливають сумішшю білий шоколад із вершковим маслом. Начинку готують із чорниці, цукру, лимонного соку та крохмалю, які доводять до загустіння.
Після цього десерт збирають шарами: мус, чорнична начинка та знову мус.
Корпусну чорницю заморожують, а потім покривають глазур’ю з білого шоколаду та какао-масла.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти valeria_pytel_, vika_cooking_recipes, droboshevska_y.