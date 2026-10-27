Звезды "Очень странных дел" в анимационной сказке: Prada показала праздничную кампанию

Над рисованным миром работал аниматор "Покахонтас" Джон Померой
Prada представила праздничную кампанию 2026 года, в которой объединила фотографию с анимацией, нарисованной вручную. Среди ее героев - актрисы сериала "Очень странные дела" Седи Синк и Мая Гоук, оказавшиеся в зимнем мире со сказочными животными.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram Prada.
Кампания получила название "Drawing Prada". К съемке также присоединились Келвин Гаррисон-младший, Лютер Форд и китайская актриса и певица Чэнь Хаоюй.
Фотографом стал Гленн Лачфорд, а команду художников возглавил Джон Померой. Он работал над анимационными лентами "Покахонтас" и "Фантазия 2000".
Для Prada художники создали рисованных персонажей, взаимодействующих с актерами и аксессуарами бренда.
У каждого героя кампании - собственное небольшое приключение. Имею Гоук в заснеженном пейзаже сопровождает лис, а Сэди Синк сталкивается с мышами, похищающими ее обувь.
Снежная рысь интересуется сумкой Чэнь Хаоюй, тогда как рядом с Лютером Фордом появляются кролики и летучие мыши.
А в одной из сцен с Келвином Гаррисоном-младшим снежка попадает в его нейлоновый рюкзак.
Чтобы фотография и рисунки образовали общее пространство, команда согласовывала освещение, перспективу и движения персонажей.
Даже отдельные движения и маленькие детали анимации создавали вручную.
Помимо фотографий, Prada представила короткие видео, сочетающие живую актерскую игру с двумерной анимацией.
К кампании также был подготовлен ролик о процессе работы: в нем показали, как художники разрабатывали персонажей с помощью карандаша и бумаги.
Традиционная анимация стала основой замысла кампании - ее авторы сосредоточились на ручной работе, фантазии и искусстве рассказывать истории.