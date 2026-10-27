Зірки "Дивних див" у мальованій казці: Prada показала святкову кампанію

Prada представила святкову кампанію 2026 року, в якій поєднала фотографію з анімацією, намальованою вручну. Серед її героїв - акторки серіалу "Дивні дива" Седі Сінк і Мая Гоук, які опинилися в зимовому світі з казковими тваринами.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram Prada .

Кампанія отримала назву "Drawing Prada". До зйомки також долучилися Келвін Гаррісон-молодший, Лютер Форд та китайська акторка й співачка Чень Хаоюй.

Фотографом став Глен Лачфорд, а команду художників очолив Джон Померой. Він працював над анімаційними стрічками "Покахонтас" і "Фантазія 2000".

Для Prada художники створили мальованих персонажів, які взаємодіють з акторами та аксесуарами бренду.

У кожного героя кампанії - власна невелика пригода. Маю Гоук у засніженому пейзажі супроводжує лис, а Седі Сінк стикається з мишами, які викрадають її взуття.

Снігова рись цікавиться сумкою Чень Хаоюй, тоді як поруч із Лютером Фордом з’являються кролики та кажани.

А в одній зі сцен із Келвіном Гаррісоном-молодшим сніжка потрапляє в його нейлоновий рюкзак.

Щоб фотографія та малюнки утворили спільний простір, команда узгоджувала освітлення, перспективу й рухи персонажів.

Навіть окремі рухи та невеликі деталі анімації створювали вручну.

Окрім фотографій, Prada представила короткі відео, які поєднують живу акторську гру з двовимірною анімацією.

До кампанії також підготували ролик про процес роботи: у ньому показали, як художники розробляли персонажів за допомогою олівця та паперу.

Традиційна анімація стала основою задуму кампанії - її автори зосередилися на ручній роботі, фантазії та мистецтві розповідати історії.