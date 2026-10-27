Зірки "Дивних див" у мальованій казці: Prada показала святкову кампанію

Над мальованим світом працював аніматор "Покахонтас" Джон Померой
Prada представила святкову кампанію 2026 року, в якій поєднала фотографію з анімацією, намальованою вручну. Серед її героїв - акторки серіалу "Дивні дива" Седі Сінк і Мая Гоук, які опинилися в зимовому світі з казковими тваринами.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram Prada.
Кампанія отримала назву "Drawing Prada". До зйомки також долучилися Келвін Гаррісон-молодший, Лютер Форд та китайська акторка й співачка Чень Хаоюй.
Фотографом став Глен Лачфорд, а команду художників очолив Джон Померой. Він працював над анімаційними стрічками "Покахонтас" і "Фантазія 2000".
Для Prada художники створили мальованих персонажів, які взаємодіють з акторами та аксесуарами бренду.
У кожного героя кампанії - власна невелика пригода. Маю Гоук у засніженому пейзажі супроводжує лис, а Седі Сінк стикається з мишами, які викрадають її взуття.
Снігова рись цікавиться сумкою Чень Хаоюй, тоді як поруч із Лютером Фордом з’являються кролики та кажани.
А в одній зі сцен із Келвіном Гаррісоном-молодшим сніжка потрапляє в його нейлоновий рюкзак.
Щоб фотографія та малюнки утворили спільний простір, команда узгоджувала освітлення, перспективу й рухи персонажів.
Навіть окремі рухи та невеликі деталі анімації створювали вручну.
Окрім фотографій, Prada представила короткі відео, які поєднують живу акторську гру з двовимірною анімацією.
До кампанії також підготували ролик про процес роботи: у ньому показали, як художники розробляли персонажів за допомогою олівця та паперу.
Традиційна анімація стала основою задуму кампанії - її автори зосередилися на ручній роботі, фантазії та мистецтві розповідати історії.