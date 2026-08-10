Бахрома, оверсайз и яркие принты: главные street style тренды от гостей Недели моды в Копенгагене

Яркие цвета, вязание крючком, бахрома и неожиданные сочетания - чем удивляли гости Copenhagen Fashion Week
В Копенгагене прошла Неделя моды, на которой дизайнеры представили коллекции сезона весна-лето 2027. Однако не меньше внимания, чем подиумы, традиционно привлекли улицы датской столицы.
Wave RBC.UA собрало самые интересные street style образы Copenhagen Fashion Week, которые стоит рассмотреть поближе.
Луиза Тереза Грасс выбрала сдержанную палитру, но сделала ставку на контраст фактур.
Белую мидио юбку она соединила с коричневой кожаной курткой с острым воротником, белыми остроносыми туфлями и замшевой сумкой Khaite.
Завершили образ большие солнцезащитные очки Prada.
Хенни Шефер показала более смелый вариант.
Оливковый укороченный жакет она соединила с белой мини-юбкой, покрытой большими блестками, а к металлическим мюлям Manolo Blahnik добавила розовые носки.
Еще одним акцентом стала разноцветная вязаная сумка.
Мирья Кляйн сделала ставку на комфортный многослойный образ.
Она надела белую рубашку оверсайз с широкими черными брюками, а красный свитер завязала вокруг талии.
Завершили ансамбль черные шлепки, оливковая замшевая сумка и массивные очки.
Мирья Кляйн (фото: instagram.com/mirjaklein)
Белый, серый и черный снова доказывают, что могут выглядеть совсем не скучно.
Гостья выбрала белую блузку с объемным рюшевым воротником и завязками спереди, которую соединила со светло-серой прямой мидис юбкой с разрезом.
Образ дополнили серые туфли на невысоких каблуках, черная сумка через плечо и узкие очки в бордовой оправе.
В Копенгагене прошла Неделя моды (фото: instagram.com/jette)
Одним из самых ярких стало сочетание спортивных и женственных вещей.
Красные спортивные шорты дополнили курткой с леопардовым принтом, белыми носками и красными туфлями на невысоких каблуках.
Еще большее внимание привлекала большая красная сумка с бахромой.
Неделя моды в Копенгагене весна-лето 2027 (фото: Getty Images)
Один из самых заметных образов построен на сочетании объемного белого свитера с ярким узором и нежно-розовой максиюбкой.
Свежий пастельный оттенок уравновесил фактурный трикотаж, а маленькая светлая сумка и черная обувь с декором завершили образ.
Неделя моды в Копенгагене весна-лето 2027 (фото: Getty Images)
Карен Гонсалес сделала бахрому основным элементом собственного выхода.
К черной кожаной куртке оверсайз она подобрала коричневую максиюбку с длинной бахромой и клатч с подобной отделкой.
Образ дополнили темные очки и черную обувь на невысоком каблуке.
Эви Уэйв выбрала один из самых ярких цветов Copenhagen Fashion Week.
Вязаный аквамариновый топ с бахромой она соединила с синими спортивными брюками с желтыми полосками.
В образ также вошли большая желтая сумка, светлые шлепанцы и серебряный головной убор из бусин.
Элинор Шарлотта сделала ставку на кружево и насыщенные аксессуары.
Белый комплект она дополнила красным платком, большими фиолетовыми очками, розовой сумкой с перьями и босоножками.
Главной деталью стали разноцветные украшения на животе.
Crochet остается одним из самых заметных приёмов в летнем гардеробе.
Одна из гостей надела белую рубашку под вязаный кремовый топ и такие же брюки. В комплект она подобрала большую вязаную сумку, маленькую зеленую сетчатую сумочку с декоративными фруктами и высокие белые ботинки.
Судя по образам на улицах Копенгагена, вязание крючком, бахрома, яркие цвета и игра на контрастах будут оставаться заметными и в сезоне весна-лето 2027.
Стильные образы на Неделе моды в Копенгагене (фото: Getty Images)