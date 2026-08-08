Платье с пятном и драгоценности: образы из "Дьявол носит Prada 2" продадут на аукционе

Почитатели "Дьявол носит Prada" получили возможность пополнить гардероб вещами непосредственно из продолжения культового фильма. Аукционный дом Christie's объявил о благотворительных торгах костюмами и аксессуарами из "Дьявол носит Prada 2".

Wave RBC.UA рассказывает, какие образы героев можно будет приобрести и куда направят полученные средства.

Что выставят на аукцион

Одним из самых заметных лотов стало платье Gabriela Hearst Niki, которое героиня Энн Хетеуеэй Энди Сакс носит во время поездки в Хэмптонс.

В фильме она случайно загрязняет наряды едой - и на аукцион платье попадет вместе с этим пятном.

Также приобрести можно будет жакет Dries Van Noten с кистями, в котором Мерил Стрип в роли Миранда Пристли появляется на рабочей встрече в Runway.

В коллекцию попали и вещи Dolce & Gabbana, которые Мерил Стрип, Стэнли Туччи и Симона Эшли носили во время показа бренда сезона весна-лето 2026 в Милане.

Среди других лотов:

черно-белый жакет Schiaparelli Миранда Пристли;

костюм Dior, в котором героиня Эмили Блант появляется на обеде с Донателлой Версаче;

украшения Vhernier, которые носила Мерил Стрип;

прототип красных туфель Valentino Garavani Rockstud, аналогичных появившимся на Миранде в трейлере. Пара также подпишет Мерил Стрип;

платиновый браслет Elsa Peretti Bone Cuff от Tiffany & Co., носивший Эмили Блант. Его розничная цена составляет около 107 тысяч доларов;

черное платье с перьями Bad Binch TongTong от Terrence Zhou, в котором Леди Гага снялась в клипе на песню Runway из саундтрека фильма.

Для прототипа красных туфель Valentino Christie's указывает предварительную отметку в 500-1000 долларов.

Когда состоится аукцион

Онлайн-торги Christie's продлятся с 1 по 15 сентября 2026 года. Инициативу аукциона поддержала и помогла организовать сама Мэрил Стрип.

После выхода первой части актриса также приобщалась к продаже костюмов из фильма.

Перед торгами вещи можно будет увидеть вживую. С 8 по 13 сентября Christie's проведет бесплатную публичную выставку в своей штаб-квартире в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.

Отдельно 10 сентября во время Недели моды в Нью-Йорке запланирован закрытый благотворительный вечер с живым аукционом.

Там будут продавать отдельные вещи и специальные тематические впечатления, связанные с фильмом.

Средства от онлайн-аукциона будут направлены на поддержку Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) и Совета модных дизайнеров Америки (CFDA).