Платье с пятном и драгоценности: образы из "Дьявол носит Prada 2" продадут на аукционе

Среди лотов - вещи, которые носили Мерил Стрип, Энн Хетеуеэй и Эмили Блант
Почитатели "Дьявол носит Prada" получили возможность пополнить гардероб вещами непосредственно из продолжения культового фильма. Аукционный дом Christie's объявил о благотворительных торгах костюмами и аксессуарами из "Дьявол носит Prada 2".
Wave RBC.UA рассказывает, какие образы героев можно будет приобрести и куда направят полученные средства.
Одним из самых заметных лотов стало платье Gabriela Hearst Niki, которое героиня Энн Хетеуеэй Энди Сакс носит во время поездки в Хэмптонс.
В фильме она случайно загрязняет наряды едой - и на аукцион платье попадет вместе с этим пятном.
Также приобрести можно будет жакет Dries Van Noten с кистями, в котором Мерил Стрип в роли Миранда Пристли появляется на рабочей встрече в Runway.
В коллекцию попали и вещи Dolce & Gabbana, которые Мерил Стрип, Стэнли Туччи и Симона Эшли носили во время показа бренда сезона весна-лето 2026 в Милане.
Среди других лотов:
Для прототипа красных туфель Valentino Christie's указывает предварительную отметку в 500-1000 долларов.
Онлайн-торги Christie's продлятся с 1 по 15 сентября 2026 года. Инициативу аукциона поддержала и помогла организовать сама Мэрил Стрип.
После выхода первой части актриса также приобщалась к продаже костюмов из фильма.
Перед торгами вещи можно будет увидеть вживую. С 8 по 13 сентября Christie's проведет бесплатную публичную выставку в своей штаб-квартире в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.
Отдельно 10 сентября во время Недели моды в Нью-Йорке запланирован закрытый благотворительный вечер с живым аукционом.
Там будут продавать отдельные вещи и специальные тематические впечатления, связанные с фильмом.
Средства от онлайн-аукциона будут направлены на поддержку Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) и Совета модных дизайнеров Америки (CFDA).