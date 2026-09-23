"Современная Клеопатра". Памела Андерсон неожиданно нарушила собственное бьюти-правило

Памела Андерсон внезапно вернулась к макияжу после нескольких лет появления на публике без косметики. Для шоу Vogue World в рамках Миланской недели моды 59-летняя актриса сделала выразительный акцент на глазах, напоминающий ее фирменный гламур конца 1990-х.

Как Андерсон вернулась к макияжу

Для появления на светском закате звезда выбрала золотистое платье и дополнила его многослойными украшениями. Дополнительной деталью образа стал макияж, главным акцентом которого стали smoky eyes.

Визажисты нанесли на веки серо-коричневые тени и придали поверх них мерцающий оттенок шампанского. Нижнюю слизистую подчеркнули черным карандашом, сделав взгляд более выразительным.

В то же время лица практически не трогали, залив вид естественным. Лишь подчеркнули губы розовым оттенком.

Завершением образа стала прическа в стиле Старого Голливуда. Андерсон сделал аккуратные волны и локоны.

Памела Андерсон сделала smoky eyes (фото: Getty Images)​​​​​​​

Перед появлением на Vogue World актриса показала процесс подготовки в видео и рассказала о своем вдохновении. По ее словам, в этот раз она хотела создать образ Клеопатры, но в современном стиле.

В то же время она подчеркнула, что остается поклонницей естественного облика. Именно поэтому при создании этого образа кожу лица не трогали.

Что известно о бьюти-правиле Андерсона

В 2023 году Памела Андерсон стала регулярно появляться на публике без макияжа. На это было несколько причин - смерть ее многолетней визажистки Алексис Вогель в 2019 году и желание переосмыслить собственное отношение к красоте и возрасту.

Звезда объясняла, что отказ от косметики стал для нее "освобождающим, веселым и немного бунтарским". Это был эксперимент, способ бросить вызов представлениям о красоте.

Новый образ стал своеобразным сочетанием двух этапов бьюти-стиля актрисы - натурального вида последних лет и гламурной эстетики, с которой она ассоциировалась в 1990-х.

Андерсон без макияжа (фото: Getty Images)