Юбки вместо штанов: Prada показал эффектную коллекцию на Milan Fashion Week

Prada открыл Миланскую неделю моды 2026 года показом, в котором сделал ставку на один элемент женского гардероба. В коллекции не было ни платьев, ни брюк - все 63 выхода были созданы вокруг разных моделей юбок.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Prada .

Prada сделал ставку на юбке

Идея сосредоточить показ исключительно на юбках принадлежала Миуччи Праде. Вместе с бельгийским дизайнером Рафом Симонсом она решила построить всю коллекцию вокруг этого предмета гардероба.

Основу коллекции составили модели А-силуэта до колена. Среди них были плиссированные, кожевенные и полупрозрачные модели, а также варианты с цветочными и гороховыми принтами, вышивкой и кристаллами.

Некоторые юбки украшали разрезы, ленты, банты и большие декоративные кнопки.

Что касается палитры коллекции, то здесь были представлены розовый, кислотно-зеленый, фиолетовый, желтый и голубой оттенки, а также образы в черном, белом, коричневом и сером цветах.

Prada презентовали весеннюю коллекцию (скриншоты)

С чем Prada соединил юбки

Дизайнеры комбинировали юбки с разными верхами, демонстрируя, что один и тот же предмет гардероба может работать для разных ситуаций.

Их сочетали с кружевными бролами, рубашками, свитерами, кожаными куртками, бомберами и прозрачными дождевиками.

Не менее интересным дополнением образов стала обувь. В коллекции были туфли с открытым и острым носком, изогнутыми каблуками, перфорацией и цветочным декором.

В Prada отметили, что восприятие одежды может изменяться под влиянием взаимодействия с другими вещами.

"Юбка может рассматриваться как фрагмент целого, находящегося в меняющемся взаимодействии с вещами, с которыми сочетается. Каждая из них может внушать альтернативные интерпретации всего образа. В этом заключается внутренняя красота наблюдения за привычным - в вопросе, сколько форм может принять знакомая вещь, сколько разных возможностей может в ней крыться", - сообщалось в описании линейки.