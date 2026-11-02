SKYLERR выбрала для свадьбы платье за 45 тысяч гривен: детали образа

Что известно о свадебном образе SKYLERR

Для особого события певица выбрала платье от бренда Eva Lendel, который был основан во Львове в 2015 году. Сатиновая модель под названием Rouge отличается лаконичным дизайном, открытой спиной и плечами.

Длинное платье имеет приталенный силуэт и V-образный вырез. Шарма ему добавляет шарф, спадающий от шеи к полу.

"Мое роскошное платье для росписи из коллекции Eva Lendel от Crystal", - прокомментировала свой выбор артистка.

Свадебное платье SKYLERR (фото: instagram.com/skylerr_official)

По информации на сайте салона, в котором артистка брала платье, его стоимость составляет 45 585 гривен.

Свой свадебный образ SKYLERR дополнила букетом кал. Ее избранник Евгений появился на церемонии в черном костюме, белой рубашке и бабочке.

Что известно о свадьбе SKYLERR и Евгении Пронине

Напомним, пара расписалась 1 ноября. Тогда в сети появились первые кадры по церемонии от гостей Тимура и Инны Мирошниченко.

Впоследствии и сами молодожены опубликовали кадры с особого дня. На них можно увидеть, как счастливая пара празднует женитьбу.

"Муж и жена. Следующая остановка – свадьба", - подписали совместную публикацию они.

После церемонии певица также сменила фамилию в своем профиле на Пронина.