SKYLERR обрала для весілля сукню за 45 тисяч гривень: деталі образу

Що відомо про весільний образ SKYLERR

Для особливої події співачка обрала сукню від бренду Eva Lendel, який заснували у Львові у 2015 році. Сатинова модель під назвою Rouge вирізняється лаконічним дизайном, відкритою спиною та плечима.

Довга сукня має приталений силует та V-образний виріз. Шарму їй додає шарф, який спадає від шиї до долу.

"Моя розкішна сукня для розпису з колекції Eva Lendel від Crystal", - прокоментувала свій вибір артистка.

Весільна сукня SKYLERR (фото: instagram.com/skylerr_official)

За інформацією на сайті салону, у якому артистка брала сукню, її вартість сягає 45 585 гривень.

Свій весільний образ SKYLERR доповнила жовтим букетом кал. Її обранець Євген Пронін з'явився на церемонії у чорному костюмі, білій сорочці та метелику.

Що відомо про весілля SKYLERR та Євгена Проніна

Нагадаємо, пара розписалася 1 листопада. Тоді в мережі з'явилася перші кадри з церемонії від гостей Тімура та Інни Мірошниченків.

Згодом і самі молодята опублікували кадри з особливого дня. На них можна побачити, як щаслива пара святкує одруження.

"Чоловік і дружина. Наступна зупинка - весілля", - підписали спільну публікацію вони.

Після церемонії співачка також змінила прізвище у своєму профілі на Проніна.