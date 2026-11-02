SKYLERR обрала для весілля сукню за 45 тисяч гривень: деталі образу
Українська співачка SKYLERR поділилася новими кадрами зі свого весілля з адвокатом Євгеном Проніним. Особливу увагу привернула сукня нареченої - лаконічне та витончене вбрання із відкритою спиною належить українському бренду.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram артистки.
Що відомо про весільний образ SKYLERR
Для особливої події співачка обрала сукню від бренду Eva Lendel, який заснували у Львові у 2015 році. Сатинова модель під назвою Rouge вирізняється лаконічним дизайном, відкритою спиною та плечима.
Довга сукня має приталений силует та V-образний виріз. Шарму їй додає шарф, який спадає від шиї до долу.
"Моя розкішна сукня для розпису з колекції Eva Lendel від Crystal", - прокоментувала свій вибір артистка.
За інформацією на сайті салону, у якому артистка брала сукню, її вартість сягає 45 585 гривень.
Свій весільний образ SKYLERR доповнила жовтим букетом кал. Її обранець Євген Пронін з'явився на церемонії у чорному костюмі, білій сорочці та метелику.
Що відомо про весілля SKYLERR та Євгена Проніна
Нагадаємо, пара розписалася 1 листопада. Тоді в мережі з'явилася перші кадри з церемонії від гостей Тімура та Інни Мірошниченків.
Згодом і самі молодята опублікували кадри з особливого дня. На них можна побачити, як щаслива пара святкує одруження.
"Чоловік і дружина. Наступна зупинка - весілля", - підписали спільну публікацію вони.
Після церемонії співачка також змінила прізвище у своєму профілі на Проніна.