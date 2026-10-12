Яркое платье и красная шляпа: два эффектных образа королевы Матильды

Король Бельгии Филипп и королева Матильда отправились с государственным визитом в Казахстан. Как сообщает Wave RBC.UA, во время путешествия королева продемонстрировали два разных образа, в которых сочетались выразительные цвета, классические силуэты и аксессуары.

Сдержанный образ королевы Матильды

После вылета из Бельгии и прибытия в Казахстан король Филипп и королева Матильда встретились с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым.

Для официальной встречи королева появилась в наряде от французского модного дома Dior. Основой стало бежевое пальто с боковыми карманами, которое Матильда соединила с сумкой того же бренда.

Обувь королева подобрала в тон одежды - классические кожаные туфли-лодочки бежевого цвета. Такой выбор сделал образ цельным и подчеркнул его элегантный характер. Среди аксессуаров особое внимание привлекали большие золотые серьги, которые придали наряду выразительности.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда (фото: Getty Images)

Волосы Матильды были аккуратно уложены, а макияж гармонично дополнял образ для официального мероприятия.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда (фото: akorda.kz)

Яркий красный образ

Королева Матильда появилась уже в красном образе 12 октября на официальной церемонии встречи в Астане во время государственного визита в страну вместе с королем Филиппом.

Королева Матильда (фото: akorda.kz)

Для официального мероприятия она выбрала платье меди насыщенного красного оттенка и шляпу в тон.

Платье имеет сдержанный, но очень женственный силуэт: длинные рукава, приталенный верх, акцент на талии и расширяющаяся книзу юбка. Длина ниже колена придает образу торжества и соответствует формату дипломатического мероприятия.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда (фото: Getty Images)

Особой выразительности образа придает большая красная шляпа с широкими асимметричными полями. Он не только дополняет платье по цвету, но и становится главным акцентом всего наряда, придавая ему аристократический характер.

Красный цвет делает появление Матильды очень заметным и символически подчеркивает торжественность момента.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда (фото: akorda.kz)

Обувь она подобрала максимально сдержанную - туфли нейтрального телесного оттенка. Благодаря этому они не создают дополнительный контраст и позволяют сосредоточить внимание именно на платье и шляпе.