SKIMS Ким Кардашьян вернет деньги покупателям после скандала с адвент-календарем

Реакция SKIMS

В ответ на возмущение компания решила предложить клиентам, которые приобрели календарь, возврат полной стоимости или замену на другие продукты в SKIMS.

"Мы понимаем, что календарь не оправдал ожиданий и лично связались с каждым покупателем, предложив полный возврат средств или кредит SKIMS на приобретение других товаров", - говорится в заявлении компании.

Причиной недовольства стало наполнение лимитированного Accessories Advent Calendar, обещавшего 12 дней праздничных сюрпризов.

Вместо одежды или белья покупатели получили преимущественно небольшие аксессуары: резинки и шелковые скранчи для волос, шпильки, заколки, обручи, брелоки и небольшую игрушку-антистресс с логотипом SKIMS.

В сети пользователи обсуждали несоответствие стоимости и содержимого набора. Некоторые сравнивали его наполнение с мелочами, которые можно найти на дне сумки или между автомобильными сиденьями.

Другие шутили, что такой ценой ожидали увидеть хотя бы один полноценный предмет одежды от бренда.

Адвент-календари раскупили

Несмотря на критику, лимитированный набор был раскуплен: на сайте SKIMS он получил статус Sold Out, а желающим приобрести его предлагали записаться в список ожидания.

В компании подчеркнули, что отзывы покупателей повлияют на будущие запуски продукции.

"Мы хотим, чтобы каждый клиент был доволен тем, что получает от SKIMS. Их отзывы важны для нас и будут напрямую влиять на то, как мы будем подходить к следующим запускам", - отметил представитель бренда.