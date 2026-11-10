SKIMS Ким Кардашьян вернет деньги покупателям после скандала с адвент-календарем
Бренд SKIMS, основанный Ким Кардашьян, отреагировал на волну критики из-за своего адвент-календаря стоимостью 148 долларов. Покупатели остались недовольны его наполнением, а в соцсетях подарочный набор даже назвали "коробкой с розыгрышами".
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Тhe independent, компания отредактировала на скандал с адвент-календарями.
Реакция SKIMS
В ответ на возмущение компания решила предложить клиентам, которые приобрели календарь, возврат полной стоимости или замену на другие продукты в SKIMS.
"Мы понимаем, что календарь не оправдал ожиданий и лично связались с каждым покупателем, предложив полный возврат средств или кредит SKIMS на приобретение других товаров", - говорится в заявлении компании.
Причиной недовольства стало наполнение лимитированного Accessories Advent Calendar, обещавшего 12 дней праздничных сюрпризов.
Вместо одежды или белья покупатели получили преимущественно небольшие аксессуары: резинки и шелковые скранчи для волос, шпильки, заколки, обручи, брелоки и небольшую игрушку-антистресс с логотипом SKIMS.
В сети пользователи обсуждали несоответствие стоимости и содержимого набора. Некоторые сравнивали его наполнение с мелочами, которые можно найти на дне сумки или между автомобильными сиденьями.
Другие шутили, что такой ценой ожидали увидеть хотя бы один полноценный предмет одежды от бренда.
Адвент-календари раскупили
Несмотря на критику, лимитированный набор был раскуплен: на сайте SKIMS он получил статус Sold Out, а желающим приобрести его предлагали записаться в список ожидания.
В компании подчеркнули, что отзывы покупателей повлияют на будущие запуски продукции.
"Мы хотим, чтобы каждый клиент был доволен тем, что получает от SKIMS. Их отзывы важны для нас и будут напрямую влиять на то, как мы будем подходить к следующим запускам", - отметил представитель бренда.