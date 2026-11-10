SKIMS Кім Кардаш'ян поверне гроші покупцям після скандалу з адвент-календарем
Бренд SKIMS, заснований Кім Кардаш'ян, відреагував на хвилю критики через свій адвент-календар вартістю 148 доларів. Покупці залишилися незадоволеними його наповненням, а в соцмережах подарунковий набір навіть назвали "коробкою з розіграшами".
Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Тhe independent, компанія відредагувала на скандал з адвент-календарями.
Реакція SKIMS
У відповідь на обурення компанія вирішила запропонувати клієнтам, які придбали календар, повернення повної вартості або заміну на інші продукти в SKIMS.
"Ми розуміємо, що календар не виправдав очікувань, і особисто зв'язалися з кожним покупцем, запропонувавши повне повернення коштів або кредит SKIMS на придбання інших товарів", - йдеться в заяві компанії.
Причиною невдоволення стало наповнення лімітованого Accessories Advent Calendar, який обіцяв 12 днів святкових сюрпризів.
Замість одягу чи білизни покупці отримали переважно невеликі аксесуари: резинки та шовкові скранчі для волосся, шпильки, заколки, обручі, брелоки й невелику іграшку-антистрес із логотипом SKIMS.
У мережі користувачі обговорювали невідповідність вартості та вмісту набору. Дехто порівнював його наповнення з дрібницями, які можна знайти на дні сумки або між автомобільними сидіннями.
Інші жартували, що за таку ціну очікували побачити хоча б один повноцінний предмет одягу від бренду.
Адвент-календарі розкупили
Попри критику, лімітований набір розкупили: на сайті SKIMS він отримав статус Sold Out, а охочим придбати його пропонували записатися до списку очікування.
У компанії наголосили, що відгуки покупців вплинуть на майбутні запуски продукції.
"Ми хочемо, щоб кожен клієнт був задоволений тим, що отримує від SKIMS. Їхні відгуки важливі для нас і безпосередньо впливатимуть на те, як ми підходитимемо до наступних запусків", - зазначив представник бренду.