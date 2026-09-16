Что одевать, когда похолодает: три актуальных модели пальто на осень 2026

Wave RBC.ua рассказывает о трех актуальных моделях пальто, которые будут в моде этого сезона.

Температура опускается все ниже, скоро наступит настоящая осенняя прохлада, ветер и дожди. Чтобы не искать теплое пальто в последний момент, лучше уже сейчас присмотреть актуальную модель на сезон. Тем более что этой осенью мода довольно разнообразна, каждый сможет выбрать себе пальто по вкусу – как классические образы, так и более расслабленные.

Приталенное пальто с акцентными плечами

В этом сезоне мода отходит от привычного всем оверсайзу и возвращается к приталенным вещам, с акцентными плечами, подчеркивающими фигуру. Наиболее трендово смотрятся длинные модели из шерсти, черного, серого, коричневого или бордового цвета. Такое пальто будет отлично смотреться с более классическими образами – брюками, юбками, рубашками, сапогами на каблуке.

Пальто от бренда Bazhane (фото: bazhane.com.ua)

Пальто-халат

Противоположность предыдущему пункту для тех, кто любит более расслабленные и casual-образы – свободное пальто с мягким силуэтом и поясом. Такая модель универсальна, свободного кроя, которая придает образу чувство небрежности и расслабленности.

Преимущество такого пальто в том, что его можно вписать в любые образы, в том числе и более обыденные.

Пальто от бренда MaxMara (фото: maxmara.com)

Дубленка

Поскольку мода в последнее время активно возвращается к эстетике 90-х-начала 2000-х, возвращение дубленок было только вопросом времени. Особенно актуален фактурный мех, объемные модели и большой воротник. Такая верхняя одежда теплая и универсальная, отлично подойдет на холодную погоду и будет выглядеть трендово почти с любым образом.

Дубленка от бренда Stella McCartney (фото: stellamccartney.com)