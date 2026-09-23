Среди гостей – Джейми Кэмпбелл Бауэр, Эмилия Кларк и Ребекка Фергюсон: как прошел показ Alexander McQueen

Лондонский модный бренд Alexander McQueen представил новую коллекцию весна-лето 2027 года. Показ состоялся в рамках Лондонской недели моды и его посетили мировые звезды и известные личности.

Гости показа

Показ коллекции весна-лето 2027 года от Alexander McQueen в Лондоне стал настоящим праздником моды и собрал известных и стильных гостей. Его посетили Эмма Коррин, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Ребекка Фергюсон, Эмилия Кларк, Анна Винтур и другие всемирно известные личности.

Они пришли отметить возвращение бренда домой на показ в родной город и поддержать креативного директора McQueen Шона Макгирра.

"Alexander McQueen вернулся домой. Шок Макгирр меня поразил с этой коллекцией, с рогами и всем остальным", - написала в своем Instagram актриса Эмилия Кларк.

Новая коллекция

Весенне-летняя коллекция Alexander McQueen вдохновлена родным городом модного дома – Лондоном. В образах сочетаются современность и история, священная и субкультурная.

"Эта коллекция – это праздник непрерывно стимулирующей и трансцендентной силы Лондона. McQueen – это дом, рожденный в Лондоне, и бескомпромиссное отношение города и подрывный дух сидят в его сердце", – говорит Шон Макгирр.

В новой коллекции Макгирр сделал ставку на текстуры – в образах много волнистых оборок, металлических вставок, воланов, кожи, шелка и атласа.