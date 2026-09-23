Серед гостей – Джеймі Кемпбелл Бауер, Емілія Кларк та Ребекка Фергюсон: як пройшов показ Alexander McQueen

Лондонський модний бренд Alexander McQueen представив нову колекцію весна-літо 2027. Показ відбувся в рамках Лондонського тижня моди і його відвідали світові зірки та відомі особистості.

Гості показу

Показ колекції весна-літо 2027 від Alexander McQueen в Лондоні став справжнім святом моди і зібрав відомих та стильних гостей. Його відвідали Емма Коррін, Джеймі Кемпбелл Бауер, Ребекка Фергюсон, Емілія Кларк, Анна Вінтур та інші всесвітньо відомі особистості.

Вони прийшли відзначити повернення бренду додому, на показ в рідне місто та підтримати креативного директора McQueen Шона Макгірра.

“Alexander McQueen повернувся додому. Шок Макгірр мене вразив з цією колекцію, з рогами та всім іншим”, – написала в своєму Instagram акторка Емілія Кларк.

Нова колекція

Весняно-літня колекція Alexander McQueen натхненна рідним містом модного дому – Лондоном. В образах поєднуються сучасність та історія, священне та субкультурне.

"Ця колекція – це свято безперервно стимулюючої та трансцендентної сили Лондона. McQueen – це дім, народжений у Лондоні, і безкомпромісне ставлення міста та підривний дух сидять у його самому серці”, – каже Шон Макгірр.

В новій колекції Макгірр зробив ставку на текстури – в образах багато хвилястих оборок, металевих вставок, воланів, шкіри, шовку та атласу.