Селена Гомес и Деми Ловато вернулись в эпоху Disney в рекламной кампании Rare Beauty

Артистки воспроизвели культовые моменты из фильма "Программа защиты принцесс" и своих первых видео на YouTube
Селена Гомес и Деми Ловато снялись в рекламной кампании Rare Beauty. Звезды вспомнили о начале своей дружбы, воссоздали постер популярного фильма 2009 года и представили лимитированный набор румян.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Variety.
Кампания под названием "Still Making Each Other Blush" ("Мы до сих пор заставляем друг друга краснеть") посвящена дружбе артисток, познакомившихся еще в детстве. Ее главной частью стал лимитированный набор редких румян Soft Pinch Liquid Blush Bundle, получивший название Delena. Это фанатское прозвище подруг.
На одном из кадров они повторили постер фильма "Программа защиты принцесс", в котором сыграли Картер Мэйсон (Селена) и принцессу Розалинду (Дэми). Для фотосессии артистки выбрали современные версии синих и желтых платьев своих героинь.
Видео для кампании также возвращает зрителей к их совместному YouTube-проекту The Demi and Selena Show, который выходил в 2008 году. Подруги отвечают на вопросы, вспоминают первые симпатии и подпевают песни "One and the Same" - своего дуэта из фильма.
Ловато назвала сотрудничество особенной возможностью вспомнить детство и общие моменты.
"У нас с Селеной есть много общих воспоминаний с детства, поэтому возможность снова сблизиться в рамках кампании, которая вызывает у нас обоих ностальгию, стала для меня моментом, замыкающим круг", - отметила она.
Для Гомес эта работа стала не только напоминанием о общей истории, но и возможностью отпраздновать то, кем они сегодня.
"Одна душа на двоих… навсегда", – добавила она.
Набор стоит 50 долларов и содержит два оттенка популярных редких румян Rare Beauty, кисточка Soft Pinch Blush Brush и стоит 50 долларов.
В лимитированный комплект вошли:
Будущие звезды познакомились еще в детстве на съемочной площадке детского шоу "Барни и друзья". Впоследствии они стали частью Disney Channel, где Гомес получила популярность благодаря сериалу "Волшебники из Вейверли-Плейс", а Ловато - фильмам "Рок в летнем лагере".
Артистки долго поддерживали близкие отношения, но позже удалились друг от друга. Новая кампания стала продолжением их общественного воссоединения.
В апреле Селена посетила премьерный концерт тура Ловато "It's Not That Deep" в Орландо. Это было одно из первых общих публичных появлений артисток почти за десять лет.