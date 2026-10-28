Селена Гомес і Демі Ловато повернулися в епоху Disney у рекламній кампанії Rare Beauty

Селена Гомес і Демі Ловато знялися у рекламній кампанії Rare Beauty. Зірки згадали початок своєї дружби, відтворили постер популярного фільму 2009 року та представили лімітований набір рум'ян.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Variety .

Що відомо про колаборацію Гомес і Ловато

Кампанія під назвою "Still Making Each Other Blush" ("Ми й досі змушуємо одна одну червоніти") присвячена дружбі артисток, які познайомилися ще в дитинстві. Її головною частиною став лімітований набір рідких рум'ян Soft Pinch Liquid Blush Bundle, який отримав назву Delena. Це фанатське прізвисько подруг.

На одному з кадрів вони повторили постер фільму "Програма захисту принцес", у якому зіграли Картер Мейсон (Селена) і принцесу Розалінду (Демі). Для фотосесії артистки обрали сучасні версії синьої та жовтої суконь своїх героїнь.



Відео для кампанії також повертає глядачів до їхнього спільного YouTube-проєкту "The Demi and Selena Show", який виходив у 2008 році. Подруги відповідають на запитання, згадують перші симпатії та підспівують пісні "One and the Same" - свого дуету з фільму.

Ловато назвала співпрацю особливою можливістю згадати дитинство та спільні моменти.

"Ми із Селеною маємо багато спільних спогадів із дитинства, тому можливість знову зблизитися в межах кампанії, яка викликає в нас обох ностальгію, стала для мене моментом, що замикає коло", - зазначила вона.

Для Гомес ця робота стала не лише нагадуванням про спільну історію, а й можливістю відсвяткувати те, ким вони є сьогодні.

"Одна душа на двох… назавжди", - додала вона.



Яку косметику презентували Селена і Демі

Набір коштує 50 доларів і містить два відтінки популярних рідких рум’ян Rare Beauty, пензлик Soft Pinch Blush Brush і коштує 50 доларів.

До лімітованого комплекту увійшли:

Hope - нюдовий рожево-ліловий відтінок, який обрала Гомес.

Virtue - бежево-персиковий відтінок, який обрала Ловато.

Лімітовані рум'яна Rare Beauty від Гомес та Ловато (фото: instagram.com/rarebeauty)

Що відомо про дружбу артисток

Майбутні зірки познайомилися ще в дитинстві на знімальному майданчику дитячого шоу "Барні та друзі". Згодом вони стали частиною Disney Channel, де Гомес здобула популярність завдяки серіалу "Чарівники з Вейверлі-Плейс", а Ловато - фільмам "Рок у літньому таборі".

Артистки тривалий час підтримували близькі стосунки, але пізніше віддалилися одна від одної. Нова кампанія стала продовженням їхнього публічного возз'єднання.

У квітні Селена відвідала прем'єрний концерт туру Ловато "It’s Not That Deep" в Орландо. Це була одна з перших спільних публічних появ артисток майже за десять років.