Рианна надела на ногу украшение за 1 миллион долларов: модное появление на показе Dior
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Стиль

Рианна надела на ногу украшение за 1 миллион долларов: модное появление на показе Dior

Общий вес бриллиантов в драгоценности может достигать 40 каратов

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Рианна на показе Dior (фото: Getty Images)
Дата: 30 сентября 2026

Рианна посетила показ Dior во время Недели моды в Париже 29 сентября. Свой стильный образ артистка дополнила несколькими украшениями, но больше всего внимание привлек браслет на лодыжке.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Page Six.

Как выглядит украшение Рианны

Для выхода на показ артистка выбрала total black образ, который дополнила массивными ювелирными украшениями. Так, Рианна предстала перед фотокамерами в серьгах с бриллиантовыми кластерами и несколькими большими кольцами с драгоценными камнями.

Однако больше внимания привлекла драгоценность на ее ноге. Бриллиантовое украшение напоминает миниатюрное колье для лодыжки. Оно состоит из пяти каскадных подвесок, каждая из которых завершается большим бриллиантом грушевидной формы.

Сколько может стоить украшение

Основатель и генеральный директор Rare Carat Аджай Ананд отметил, что общий вес бриллиантов в украшении может достигать 40 каратов. По его оценке, некоторые из самых больших камешков могут иметь вес от 5 до 7 каратов.

Основательница ювелирного бренда The Clear Cut Оливия Ландау также оценила вес камней в украшении. По ее словам, наибольший бриллиант может иметь около 6 каратов, боковые камни - примерно по 4 карата, а остальные - около 2 каратов.

Эксперты также оценили возможную стоимость ювелирного украшения. Ананд отметил, что с учетом веса и качества бриллиантов, мастерства исполнения и дизайна ее розничная цена может составить около 1 миллиона долларов.

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