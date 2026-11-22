Чем особенный костюм представительницы Норвегии

Наряд отличался конструкцией в виде тела тролля и головой, из-под которой было видно лицо Абелоне. Дизайн также дополнили переплетенные красные розы, которые создавали контраст с внешностью мифического персонажа.

Абелоне Смедсруд (фото: instagram.com/abelone.smedsrud)

Тролли - существа из скандинавской мифологии и народных преданий Норвегии. В традиционных историях их часто изображают гигантскими, загадочными и даже опасными созданиями, обитающими в горах, пещерах и лесах.

Именно это мифологическое наследие конкурсантка решила представить на международной сцене.

Абелоне - 29-летняя модель, которая родилась в городе Мьондален, выросла в Крокстадельве, а сейчас проживает в Драммене.

До победы в национальном конкурсе этого года у нее уже был опыт участия в соревнованиях красоты. В 2025 году она выступила на "Мисс Норвегия" и заняла четвертое место.

Норвегия второй раз подряд удивляет необычным костюмом

Это не первый случай, когда представительница Норвегии выбирает нестандартный образ для конкурса национальных костюмов.

На "Мисс Вселенная-2025" участница от страны Леонора Лисглимт-Редланд вышла на сцену в костюме лосося.



Показ национальных костюмов является одной из творческих частей "Мисс Вселенная". Во время него участницы демонстрируют наряды, вдохновленные историей, природой, традициями и культурными символами своих стран.

Раньше мы рассказывали, каким национальным образом поразила представительница Украины .