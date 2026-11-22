Чим особливий костюм представниці Норвегії

Вбрання вирізнялося конструкцією у вигляді тіла троля та головою, з-під якої було видно обличчя Абелоне. Дизайн також доповнили переплетені червоні троянди, які контрастували із зовнішністю міфічного персонажа.

Абелоне Смедсруд (фото: instagram.com/abelone.smedsrud)

Тролі - істоти зі скандинавської міфології та народних переказів Норвегії. У традиційних історіях їх часто зображують велетенськими, загадковими й навіть небезпечними створіннями, які мешкають у горах, печерах і лісах.

Саме цю міфологічну спадщину конкурсантка вирішила представити на міжнародній сцені.

Абелоне - 29-річна модель, народилася в місті Мйондален, виросла в Крокстадельві, а нині живе в Драммені.

До перемоги в цьогорічному національному конкурсі вона вже мала досвід участі в змаганнях. У 2025 році вона виступала на "Міс Норвегія" та посіла четверте місце.

Норвегія вдруге поспіль дивує незвичним костюмом

Це не перший випадок, коли представниця Норвегії обирає нестандартний образ для конкурсу національних костюмів.

На "Міс Всесвіт-2025" учасниця від країни Леонора Лисглімт-Редланд вийшла на сцену в костюмі лосося.



Показ національних костюмів є однією з творчих частин "Міс Всесвіт". Під час нього учасниці демонструють вбрання, натхненні історією, природою, традиціями та культурними символами своїх країн.

Раніше ми розповідали, яким національним образом вразила представниця України.