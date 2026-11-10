Умер дизайнер Сергей Бызов - один из основателей Ukrainian Fashion Week
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Стиль

Умер дизайнер Сергей Бызов - один из основателей Ukrainian Fashion Week

После 21-летнего перерыва модельер вернулся к показам и открыл 50-й сезон Украинской недели моды

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Умер дизайнер Сергей Бызов (фото: facebook.com/iryna.danylevska)
Дата: 10 ноября 2026

Украинский дизайнер Сергей Бызов, один из основателей Ukrainian Fashion Week, умер в 57 лет. О смерти модельера стало известно 10 ноября.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение оргкомитета Ukrainian Fashion Week в Instagram.

Как коллеги вспоминают Сергея Бызова

Соучредительница Украинской недели моды Ирина Данилевская вспомнила, как они с Бызовым и Владимиром Нечипоруком обсуждали концепцию, правила и формат предстоящей Недели моды на кухне квартиры на Десятинной в Киеве.

"Помнить ту ночь, в прокуренной кухне у нас с Володей Нечипоруком на Десятинной, когда собственно и родилась Украинская Неделя Моды - его концепция, правила и формат. Помнить показы коллекций Сергея, уровень которых впечатляет до сих пор. Помню нашу работу в l'Officiel. Спасибо." Буду помнить...", - написала Данилевская в Facebook.

Дизайнер Лилия Пустовит вспомнила, как в 1990-х Бызов первым устроил модный показ в залах Национального музея в Киеве.

"Когда я думаю о Сергее, я слышу Бьорк", - написала Пустовит.

Что известно о Сергее Бызове

Бизов родился 19 ноября 1968 года в Кривом Роге. Окончил Криворожский горнорудный институт и работал в местном здании моделей.

В 1992 году открыл первое в городе частное ателье, а с 1994 жил и работал в Киеве, где основал именно ателье.

Он создавал, в частности, вечерние и концертные наряды.

В ноябре 1997 года в киевском Доме актера состоялись первые "Сезоны моды", из которых вырос Ukrainian Fashion Week.

Умер дизайнер Сергей Бызов - один из основателей Ukrainian Fashion Week
Умер дизайнер Сергей Бызов (фото: instagram.com/ukrainianfashionweek_official)

Бызов был среди 13 украинских дизайнеров, представивших там свои коллекции.

Впоследствии он также сотрудничал с мультибрендовыми магазинами Sanahunt, Spazio и The Icon.

В феврале 2022 года Бизов открыл 50-й сезон Ukrainian Fashion Week показом коллекции уличной одежды HEART RATE.

Бренд основала Светлана Суркис, а дизайнер стал его фэшн-директором.

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