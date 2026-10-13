После Dior и Fendi: Ким Джонс снова запускает собственный бренд спустя почти 20 лет

Британский дизайнер Ким Джонс возвращается к независимому творчеству после работы в Dior, Fendi и Louis Vuitton. Спустя почти 20 лет после закрытия собственной марки он снова будет выпускать одежду под своим именем. Дебютная коллекция запланирована на осень 2027 года, а первый магазин бренда должен открыться в Гонконге.

В модной линейке Джонс стремится отойти от традиционного разделения на мужской и женский гардеробы, сосредоточившись на универсальных вещах, сочетающих функциональность и современную эстетику.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Нarpers Вazaar , кроме одежды команда планирует работать над проектами в сферах искусства и предметного дизайна.

От собственной марки к Dior и Fendi

Ким Джонс основал одноименный бренд в 2003 году после учебы в лондонском колледже искусств Central Saint Martins. Его коллекция привлекла внимание модной индустрии, часть работ приобрел известный дизайнер Джон Гальяно.

В 2008 году Джонс закрыл собственную марку, чтобы возглавить британский бренд Dunhill, специализирующийся на мужской одежде и изделиях класса люкс. В 2011 году он присоединился к Louis Vuitton как директор по мужскому стилю.

В марте 2018 года Джонс стал художественным директором Dior Men. Два года спустя он возглавил женское направление Fendi, ответственное за коллекции высокой моды и меховые изделия.

В конце 2024 года дизайнер покинул Fendi, а в начале 2025 года завершил работу в Dior.

Как Ким Джонс сменил современную мужскую моду

В своих коллекциях он совмещал архивное наследие модных домов с влиянием музыки, искусства, спорта и молодежных субкультур. Благодаря этому классические силуэты получали современное направление, а традиционные бренды становились понятнее новому поколению покупателей.

Одним из самых заметных примеров такого подхода стало сотрудничество Louis Vuitton с нью-йоркским брендом Supreme в 2017 году. Коллаборация соединила эстетику люкса с культурой уличной одежды и стала знаковой для индустрии.

Ким Джонс (фото: instagram.com/kimjonesstudio)

Его показы собирали известных гостей, среди которых Дэвид Бекхэм, Кейт Мосс и Трэвис Скотт. В то же время, внимание к коллекциям привлекали не только звездные первые ряды, но и способность Джонса вписывать историю модных домов в современный культурный контекст.

Когда выйдет первая коллекция Kim Jones

Дебютная коллекция нового бренда запланирована на осень-зиму 2027 года. Сначала одежду будут продавать онлайн, а в октябре 2027-го должен открыться первый фирменный магазин в Гонконге.

В дальнейшем, команда рассматривает возможность расширения розничной сети в других городах Азии и сотрудничества с международными торговыми партнерами.

Основную часть одежды планируют производить в Японии, а кожаные изделия - в Италии. Такой подход отражает стремление дизайнера совместить качественные материалы, внимание к мастерству и практичности с собственным видением современного гардероба.

Возвращение Кима Джонса в одноименный бренд позволит увидеть его творчество вне эстетики Dior, Fendi и Louis Vuitton. После многих лет работы с историческим наследием больших модных домов дизайнер снова сосредоточится на собственном видении моды, искусства и дизайна.