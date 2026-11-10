Пенелопа Крус, Флоренс Пью и Джулианна Мур: ELLE представил Women in Hollywood 2026

Wave RBC.UA сообщает, что героинями в этом году стали восемь женщин: Флоренс Пью, Инде Наварретт, Пенелопа Крус, Джулианна Мур, Керри Кун, Элизабет Дебики, Розалинд Элеазар и Саманта Мортон.

Что известно о выпуске

В рамках проекта издание подготовило отдельные фотосессии и интервью с каждой актрисой. Снимки сделал фотограф Норман Джин Рой, а стилизацией образов занималась Алекс Уайт.

Нынешняя подборка объединила как уже признанные звезды Голливуда, так и ныне находящиеся на этапе нового профессионального подъема актрис.

Именно эту идею редакция заложила в концепцию проекта: показать женщин на разных этапах карьеры, олицетворяющих сложные, неоднозначные и сильные героини на экране.

Истории героинь

Особое внимание в этом году привлекает Инде Наварретт - 25-летняя актриса, для которой 2026 год стал важным этапом в карьере. В материале издание назвало ее одной из новых звезд, за которыми следует следить.

Широкую популярность актрисе принесла роль Никки в ужастике Obsession режиссера Карри Баркера. Ее героиня стала одной из самых обсуждаемых персонажей ленты, а характерное выражение лица Никки превратилось в вирусный мем.

По словам Наварретта, после выхода фильма люди начали узнавать ее на улице и обращаться к ней по имени персонажа.

Теперь среди следующих проектов актрисы - перезапуск истории о Людях Икс от Marvel Studios, где она сыграет Роуг. Она призналась, что ее заинтересовала сложность персонажки, которая стремится к человеческому контакту, но не может касаться других без последствий.

Среди других участниц проекта - Флоренс Пью, которая в этом году привлекает внимание ролью в экранизации "Восточнее Эдема" (East of Eden).

В интервью актриса говорит о готовности браться за сложные роли, даже если они вызывают страх, и о важности не умалчивать общественно значимые темы.

Джулианна Мур в разговоре с изданием рассказала о своей новой работе в фильме The Debut, которую ELLE назвал одной из самых смелых ролей в ее карьере.

Актриса Пенелопа Крус стала героиней материала There Are No Small Roles для Penélope Cruz, посвященного ее многолетней работе в кино и умению привлекать внимание к каждому персонажу.

Австрийская актриса Элизабет Дебики рассказала о двух новых проектах, которых ждала, а Керри Кун - о новой кинороле на фоне успеха сериала Позолоченный век (The Gilded Age).

Розалинд Элеазар, известная по роли Мисти Грин, поделилась мыслями о женских персонажах и необходимости увеличивать количество главных женских ролей в кино.

Саманта Мортон, в свою очередь, стала героиней материала о своем появлении в эпическом фильме Одиссея (The Odyssey).

Номер ELLE за декабрь 2026 и январь 2027 поступит в продажу 1 декабря 2026 года.