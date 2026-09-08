Памела Андерсон выбрала яркий кутюр для гала-вечера в Венеции

Памела Андерсон стала одной из самых ярких гостей гала-вечера amfAR в Венеции. 59-летняя актриса прибыла на запад в роскошном оранжевом платье от Calvin Klein Collection и в очередной раз продемонстрировала свою приверженность природной красоте.

Как Памела Андерсон поразила образом в Венеции

Для светского выхода Андерсон выбрала кастомное кутюрное платье от Calvin Klein Collection яркого оранжевого оттенка.

Длинное атласное платье имело тонкие бретели и прямой вырез. Приталенный силуэт подчеркивал фигуру актрисы, а длина наряда достигала пола.

Главной деталью образа стала роскошная атласная накидка в тон платья. Она спадала из рук Памелы и переходила в длинный шлейф, придавая выход драматичности.

Актриса не стала перегружать образ аксессуарами. Она выбрала лишь лаконичные серьги-пусеты, оставив яркому платью главную роль.

Памела Андерсон в платье Calvin Klein (фото: Getty Images)

Макияж без макияжа

Памела также продолжила придерживаться своей философии природной красоты. Она практически не использовала макияж, поэтому ее веснушки и естественный тон кожи оставались заметными.

Волосы актрисы были заключены в платиновый ретро-боб с мягко подкрученными кончиками, обрамляющими лицо.

Памела Андерсон на amfAR Gala Venezia (фото: Getty Images)

Почему Андерсон приехала в Венецию

Актриса находится в Италии в рамках 83-го Венецианского международного кинофестиваля. В программе фестиваля вне конкурса покажут фильм с ее участием Place to Be режиссера Корнеля Мундруцо. В ленте Андерсон сыграла вместе с Таикой Вайтети и Эллен Берстин.

Для Памелы приезд стал особенным не только из-за кинопремьеры. На amfAR она получила награду за свою благотворительную деятельность и многолетнюю поддержку борьбы со СПИДом. Во время получения отличия она произнесла трогательную речь, в которой поделилась опытом боротбы с гепатитом C.