Новый образ Трампа: парикмахер предположила, зачем он покрасил волосы в темный цвет

Предидент США Дональд Трамп известен своей характерной прической с редкими волосами золотисто-русого цвета. Однако недавно на публике он появился в новом имидже. Во внешности заметили очередное изменение - его волосы на новых фото выглядят несколько темнее и насыщеннее обычного.

Парикмахер Руслана Бела в комментарии для Wave RBC.UA объяснила, что прежде всего обратила внимание не столько на возможную покраску, сколько на то, как прическа работает с визуальным восприятием густоты волос.

Иллюзия большего количества волос

По ее словам, у Трампа заметно поредение волос в теменной зоне, поэтому его характерная длина, направление укладки и сложная форма прически многие годы работают фактически "как камуфляж".

В частности, волосы опрокидываются и укладываются таким образом, чтобы максимально перекрыть участки, где густота меньше

"Как парикмахер я здесь прежде вижу не просто смену прически, а работу с визуальной густотой волос", - отметила мастер.

Сложная укладка может выполнять вполне конкретную функцию - создавать иллюзию большего количества волос. В то же время, по ее мнению, в случае существенного поредения длинные волосы не всегда являются лучшим способом скрыть проблему.

"Я всегда говорю мужчинам: когда волосы существенно редеют, очень часто более короткая и правильно подобранная стрижка выглядит гораздо современнее и естественнее, чем попытка длинными волосами скрыть проблему. Чем сложнее мы пытаемся "перекрыть" зону породения, тем больше внимания иногда к ней привлекаем", - объяснила Бела.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Что произошло с цветом волос

Отдельно эксперт прокомментировала и возможное изменение цвета. Только на основании фотографий нельзя уверенно утверждать, что Трамп действительно покрасил волосы, ведь на оттенок влияют освещение, камера и обработка изображений .

Именно поэтому заявления о "новом цвете" пока следует воспринимать как визуальное наблюдение, а не подтвержденный факт.

"Но если окраска действительно была, более темный или более насыщенный оттенок может быть способом визуально придать волосам плотности. Это обычный колористический прием: цвет может изменить наше восприятие массы волос, хотя реальной густоты, конечно, не прибавляет", - сказала Руслана.

По мнению мастера, прическа президента США может быть продуманной системой визуального камуфляжа, где каждая деталь выполняет свою функцию.

"В случае Трампа я вижу прежде всего очень продуманную камуфляжную систему: длина + направление укладки + форма +, возможно, коррекция цвета. Его прическа - это не случайный стиль, она выполняет вполне конкретную задачу: создать впечатление большего количества волос там, где его густота уже меньше", - отметила она.

Мужская пересадка волос

Она также высказала свою личную профессиональную позицию по пересадке волос, к которой, по ее словам, сегодня часто относятся как к универсальному способу решения проблемы облысения.

"Я достаточно скептически отношусь к тому, как сегодня эту процедуру продает beauty-индустрия. Это дорогая хирургическая процедура, которую часто презентуют почти как гарантированное возвращение бывшей шевелюры. Но для меня как для парикмахера гораздо интереснее не кадр "после", а то, как эти волосы выглядят и носятся через 5-10 лет, особенно".

В то же время она подчеркнула, что не считает пересадку волос процедурой, которая не работает. Она может давать хороший результат при наличии соответствующих показаний, однако не должна восприниматься как "волшебная кнопка".

Ее скепсис касается не самой хирургической процедуры, а повышенных ожиданий, которые часто делает реклама.

"В beauty-индустрии очень часто продают фотографию результата. А меня как мастера интересует результат, который человек сможет нормально носить годами. И это моя личная профессиональная позиция", - подытожила она.

Добавим, что это не первый случай за последнее время, когда прическа Трампа привлекает особое внимание.

В августе его волосы уже становились предметом активных обсуждений после появления политика с более объемной укладкой, а теперь публика заметила еще и изменение оттенка. Действительно ли президент США решил покрасить волосы или темный цвет стал лишь результатом освещения и особенностей съемки, точно неизвестно.