Как вторая кожа: бренд Канье Веста показал полупрозрачные сапоги на шпильке

Как выглядят полупрозрачные сапоги Yeezy

Модель имеет высокую обжатую голенищу, заостренный носок и тонкий каблук. Ее главная особенность – полупрозрачный материал, оставляющий видимыми очертания стопы и ноги.

Сапоги показали в четырех цветах: белом, бежевом, черном и коричневом.

В светлых вариантах эффект прозрачности более выразителен, тогда как в темных он более сдержан.

По данным The Luxonomist, над сапогами работали уже бельгийские дизайнеры обуви Mats Rombaut и Berre Brans, которые уже сотрудничали с Yeezy.

Что еще показали в Season 01

Новая коллекция возвращается к знакомым элементам стиля Yeezy: обжатым комбинезонам, курткам с высокими воротниками, выцветшим джинсам и брюкам карго. К ним добавили вещи с элементами бельевого стиля.

Обувная часть показа соединила высокие модели на каблуке и массивные ботинки в стиле милитари. В палитре одежды преобладали естественные оттенки, черная и красная.

Как отмечает Highsnobiety, Season 01 скорее переосмысливает предыдущие коллекции бренда, чем предлагает совершенно новую эстетику.

Возвращение Yeezy после четырехлетнего перерыва

Показ прошел 4 ноября в новом флагманском пространстве Yeezy Droam 1 в Лос-Анджелесе. Презентация совпала с открытием первого магазина бренда в городе.

Это был первый большой подиумный показ Yeezy более чем за четыре года.

Как сообщает Hypebeast, новое шоу состоялось уже после завершения сотрудничества Yeezy с Adidas.

Компания разорвала партнерство с Вестом в 2022 году из-за его антисемитских высказываний. В этом году музыкант публично извинился за них.