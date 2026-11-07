Наче друга шкіра: бренд Каньє Веста показав напівпрозорі чоботи на шпильці

Як виглядають напівпрозорі чоботи Yeezy

Модель має високу обтислу халяву, загострений носок і тонкий каблук. Її головна особливість - напівпрозорий матеріал, який залишає видимими обриси стопи та ноги.

Чоботи показали у чотирьох кольорах: білому, бежевому, чорному та коричневому.

У світлих варіантах ефект прозорості виразніший, тоді як у темних він стриманіший.

За даними The Luxonomist, над чоботами працювали бельгійські дизайнери взуття Mats Rombaut та Berre Brans, які вже співпрацювали з Yeezy.

Що ще показали у Season 01

Нова колекція повертається до знайомих елементів стилю Yeezy: обтислих комбінезонів, курток із високими комірами, вицвілих джинсів і штанів карго. До них додали речі з елементами білизняного стилю.

Взуттєва частина показу поєднала високі моделі на підборах і масивні черевики в стилі мілітарі. У палітрі одягу переважали природні відтінки, чорний і червоний.

Як зауважує Highsnobiety, Season 01 радше переосмислює попередні колекції бренду, ніж пропонує цілком нову естетику.

Повернення Yeezy після чотирирічної перерви

Показ відбувся 4 листопада в новому флагманському просторі Yeezy Droam 1 у Лос-Анджелесі. Презентація збіглася з відкриттям першого магазину бренду в місті.

Це був перший великий подіумний показ Yeezy більш ніж за чотири роки.

Як повідомляє Hypebeast, нове шоу відбулося вже після завершення співпраці Yeezy з Adidas.

Компанія розірвала партнерство з Вестом у 2022 році через його антисемітські висловлювання. Цьогоріч музикант публічно перепросив за них.