Как вторая кожа: бренд Канье Веста показал полупрозрачные сапоги на шпильке

Бренд Yeezy, основанный рэпером и дизайнером Канье Вестом, представил новую обувь на показе Season 01. Одной из самых заметных моделей стали высокие полупрозрачные сапоги на шпильке, сквозь которые видна нога.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренда.

Как выглядят полупрозрачные сапоги Yeezy

Модель имеет высокую обжатую голенищу, заостренный носок и тонкий каблук. Ее главная особенность – полупрозрачный материал, оставляющий видимыми очертания стопы и ноги.

Сапоги показали в четырех цветах: белом, бежевом, черном и коричневом.

В светлых вариантах эффект прозрачности более выразителен, тогда как в темных он более сдержан.

По данным The Luxonomist, над сапогами работали уже бельгийские дизайнеры обуви Mats Rombaut и Berre Brans, которые уже сотрудничали с Yeezy.

Что еще показали в Season 01

Новая коллекция возвращается к знакомым элементам стиля Yeezy: обжатым комбинезонам, курткам с высокими воротниками, выцветшим джинсам и брюкам карго. К ним добавили вещи с элементами бельевого стиля.

Обувная часть показа соединила высокие модели на каблуке и массивные ботинки в стиле милитари. В палитре одежды преобладали естественные оттенки, черная и красная.

Как отмечает Highsnobiety, Season 01 скорее переосмысливает предыдущие коллекции бренда, чем предлагает совершенно новую эстетику.

Возвращение Yeezy после четырехлетнего перерыва

Показ прошел 4 ноября в новом флагманском пространстве Yeezy Droam 1 в Лос-Анджелесе. Презентация совпала с открытием первого магазина бренда в городе.

Это был первый большой подиумный показ Yeezy более чем за четыре года.

Как сообщает Hypebeast, новое шоу состоялось уже после завершения сотрудничества Yeezy с Adidas.

Компания разорвала партнерство с Вестом в 2022 году из-за его антисемитских высказываний. В этом году музыкант публично извинился за них.