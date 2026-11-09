McDonald's выпустит Хеппи Мил из Pokеmon: когда коллекция появится в Украине

Сеть McDonald's готовит специальную серию детских наборов Хэппи Мил, посвященную 30-летию японской франшизы Pokеmon. В коллекцию войдут тематические игрушки и карты для коллекционной игры Pokеmon Trading Card Game.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Pokémon , Украина также присоединится к международной кампании: запуск запланирован на декабрь 2026 года.

Когда Хеппи Мил из Pokеmon появится в Украине

Украинский McDonald's намерен представить тематические детские наборы в декабре 2026 года. Точную дату начала продаж компания пока не назвала. К этой же волне запуска присоединятся Польша, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия и другие страны.

В то же время, в некоторых государствах акция уже стартовала или начнется раньше. Первыми новые Хэппи Мил получили покупатели в Канаде 3 ноября.

В ноябре коллекцию также представят в Австралии, США, Франции, Испании, Новой Зеландии и Фиджи.

Международный график запуска предусматривает четыре этапа:

ноябрь 2026 года - Канада, Австралия, США, Франция, Испания, Новая Зеландия и Фиджи

декабрь 2026 года - Украина, Польша, Германия, Австрия, Чехия, Швейцария и другие страны Европы, Азии и Ближнего Востока

январь 2027 года - Италия, Эстония, Латвия, Литва, Бразилия, Мексика, Аргентина и другие государства

февраль 2027 года - Великобритания и Ирландия

Коллекция будет доступна ограниченное время - до завершения запасов. Сколько продлится акция в Украине и какое количество наборов подготовят для местного рынка, пока не уточняют.

Какие игрушки Pokеmon войдут в коллекцию

На этот раз McDonald's объединит в одном детском наборе два вида коллекционных подарков: миниатюрную игрушку и карты Pokémon Trading Card Game.

Всего разработали 15 моделей игрушек. Они отличаются от привычных фигурок: каждый персонаж представлен в виде небольшой пластиковой коробочки, оформленной в соответствии с его внешностью. Дизайн воспроизводит характерные цвета и узнаваемые детали покемонов.

Миниатюры также имеют практическое предназначение. Благодаря специальному креплению их можно превратить в брелки для ключей, сумок или рюкзаков. Конструкция позволяет размещать внутри карты, чтобы демонстрировать их.

Для самой упаковки Хэппи Мил также приготовили тематическое оформление. Предусмотрены три варианта коробок с изображениями Пикача, Амбреона и Торчика.

Упаковки Хэппи Мил (фото: pokemon.com)

Упаковки Хэппи Мил (фото: pokemon.com)

В серию игрушек вошли персонажи разных поколений франшизы:

Пикачу

Иви

Амбреон

Картофель

Чармандер

Сквиртл

Видл

Торчик

Пиплоп

Манчлокс

Минчино

Эспур

Роулет

Соббл

Спрыгатито

В частности, покупателям планируют еженедельно предлагать три новые модели, чтобы представить всю серию в течение пяти недель. Будет ли действовать такой график в Украине, пока неизвестно.

Какие карты Pokеmon можно будет собрать

Отдельной частью коллекции станут 15 карт Pokеmon Trading Card Game. Это не просто сувенирные изображения, а карточки официальной настольной игры с характеристиками персонажей.

У семи из них будет специальное голографическое оформление с эффектом конфетти. К этой группе относятся Пикачу, Лукарио, Мимикью, Тиранитар, Джирачи, Палафин и Шанделюр.

Еще восемь карт будут иметь обычное покрытие. Изображены Иви, Снорлакс, Абсол, Зороарк, Метагрос, Улу, Хавлуча и Десидуай.

Все экземпляры созданы на основе предыдущих выпусков Pokеmon Trading Card Game, но специально для McDonald's получили отдельную маркировку - M26. Оно обозначает коллекцию 2026 и помогает отличить ее от других серий.

Карточки Pokemon (фото: pokemon.com)

Карточки Pokemon (фото: pokemon.com)

Карточки Pokemon (фото: pokemon.com)

Чем будут отличаться наборы в разных странах

Несмотря на общую концепцию, наполнение тематических Хэппи Мил может изменяться в зависимости от страны.

Например, в канадском Квебеке вместо пластиковой игрушки покупатели будут получать наклейку с изображением покемона и пакет с четырьмя карточками.

Для США предусмотрели еще одну особенность - цифровую игру. Как сообщает McDonald's, на коробках разместят QR-коды, с помощью которых можно будет перейти к интерактивному развлечению.

Будет ли такая возможность доступна украинским покупателям, пока не сообщают.

Цена Хэппи Мил из Pokemon для украинского рынка также пока не объявлена. McDonald's не уточнил и то, можно ли будет приобрести тематические игрушки отдельно от детского меню.