Макияж Зендеи стал вирусным: как повторить самые трендовые образы лета 2026

От нежной естественности до смелых акцентов - эти бьюти-приемы вдохновляют на эксперименты
Премьеры фильмов "Одиссея" и "Человек-паук: Совершенно новый день" подарили сразу несколько бьюти-трендов, которые уже активно повторяют в соцсетях. Визажист Зендеи Эрнесто Касильяс сделал ставку на сияющую кожу с эффектом легкого загара.
Wave RBC.UA рассказывает, как воспроизвести каждый из образов.
На лондонской премьере фильма "Одиссея" Зендея появилась в кутюрном платье Schiaparelli. Визажист Эрнесто Касильяс хотел создать будто поцелованный солнцем цвет лица, как у греческой богини, а глазами подчеркнуть неземную природу платья.
Главным акцентом макияжа стали белые тени во внутреннем уголке глаза. Для создания этого эффекта мастер использовал продукты от Charlotte Tilbury, в частности Exagger-Eyes Easy Eyeshadow Stick в оттенках Nude Sculpt, Minx Sculpt и Satin Diamonds, сочетая холодный светлый тон с мягкой нюдовой растушевкой.
Мейкап Зендеи с белыми тенями (фото: Getty Images)
Лицо
Начните с хорошо увлажненной кожи. Нанесите тональную основу, замаскируйте несовершенства консилером и добавьте немного бронзера на скулы, лоб и линию подбородка.
Завершите образ нежно-розовыми румянами и хайлайтером, чтобы кожа приобрела эффект легкого загара.
Глаза
На веки нанесите светло-бежевый оттенок, а складку подчеркните светло-коричневыми матовыми тенями, тщательно растушевав их.
Плоской кистью нанесите тени холодного оттенка во внутренний уголок глаза, немного заходя на верхнее и нижнее веко.
Затем аккуратно растушуйте, чтобы белый цвет плавно переходил в нюдовые оттенки, и подчеркните уголки глаз черным лайнером. Прокрасьте верхние ресницы тушью.
Губы
Очертите губы светло-коричневым карандашом, а затем нанесите розово-нюдовый блеск.
В сети можно найти десятки вариантов, как повторить этот макияж.
Самым популярным образом звезды стал ее выход на нью-йоркской премьере фильма "Одиссея". Здесь визажист создал тон с естественным румянцем, использовав косметику Prada Beauty.
"Мы хотели, чтобы кожа выглядела свежей, сияющей и как будто естественно поцелованной солнцем. Макияж был намеренно минимальным - в центре внимания оставалось сияющее лицо и мягкое тепло там, где солнце обычно касается кожи", - рассказал Касильяс.
Лицо
Сначала подготовьте кожу с помощью увлажняющих средств, после чего нанесите легкую тональную основу и консилер для выравнивания тона.
Особое внимание нужно уделить румянам. Теплый розовый оттенок нанесите не только на щеки, но и на нос, виски, линию роста волос и подбородок, чтобы создать естественный эффект легкого загара. В завершение добавьте хайлайтер и пудру.
Глаза, брови и губы
Брови можно приподнять щеточкой или аккуратно придать им форму с помощью геля. Глаза оставить без туши, добавив тени в тон кожи.
Для губ выберите нюдовый цвет, близкий к естественному оттенку. Сначала можно слегка подчеркнуть контур карандашом, а затем нанести помаду.
Именно так визажист Зендеи описал ее последний макияж на премьере новой части фильма "Человек-паук" в Лондоне. Там актриса появилась в платье от Tamara Ralph с длинными пышными волосами.
Главная особенность - баланс между естественностью и гламуром. Эрнесто вновь использовал косметику Charlotte Tilbury, создав эффект естественной сияющей кожи с румянцем, подчеркнув глаза теплыми коричневыми оттенками, а губы - розово-нюдовым цветом.
Лицо
Начните с тщательного увлажнения кожи. Тонким слоем нанесите тональное средство так, чтобы выровнять тон, но сохранить естественный вид. Консилером точечно замаскируйте несовершенства и добавьте легкого сияния в зону под глазами.
Для придания "тепла" нанесите бронзер на скулы, линию челюсти и верхние участки лица. Завершите макияж щек нежным розовым оттенком румян, растушевав их к вискам.
Добавьте немного хайлайтера на выступающие части лица, чтобы получить естественное сияние. Напоследок зафиксируйте макияж пудрой.
Глаза, губы и брови
Нанесите на веки тени цвета какао и тщательно растушуйте их. Чтобы сделать взгляд выразительным, воспользуйтесь тушью, а для губ - помадой темного нюдового оттенка.
Брови можно подчеркнуть карандашом темно-коричневого оттенка, заполнив отдельные пробелы.