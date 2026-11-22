Как выглядит сумка Ланы Дель Рэй

На опубликованных фото певица позирует с розовой Birkin, поверхность которой украшают композиции из кристаллов Swarovski.

Дизайн аксессуара вдохновлен атмосферой Вайс-Сити - вымышленного города из игровой вселенной GTA, прообразом которого стал Майами.

На одной стороне сумки изобразили пальмы и автомобиль, а на другой – яхту.

На вечеринке певица фотографировалась вместе с Мишель Берк и мужем Джереми Дюфреном, демонстрируя необычный аксессуар.

Лана Дель Рэй из эксклюзивной Birkin (фото: instagram.com/honeymoon)

Что известно о Birkin в стиле GTA 6

Ранее особую сумку у себя в Instagram представила компания Privé Porter, занимающаяся продажей и персонализацией люксовых сумок.

"Мы получили Birkin в стиле Вайс-Сити раньше, чем GTA 6!" – написали они.



Над созданием подобных эксклюзивных аксессуаров работает основательница компании Мишель Берк. Среди знаменитостей, для которых она создавала уникальные вещи, - Пэрис Хилтон, Карди Би, Saweetie и другие.

В то же время неизвестно, получила ли Лана сумку в подарок, купила или ее предоставили только на время мероприятия.

Лана Дель Рэй и Мишель Берк (фото: instagram.com/honeymoon)

Лана Дель Рэй записала песню для GTA 6

Артистка пришла на мероприятие не просто как гостя. В альбом Grand Theft Auto VI: The Album вошла ее композиция Crazy for You.

Для поклонников певицы эта песня особенная, ведь ее фрагменты звучали в сети еще в 2022 году, но официальный студийный релиз состоялся только 20 ноября 2026 года.



В общей сложности альбом содержит 34 оригинальные композиции. Среди других исполнителей - Трэвис Скотт, Дуа Липа, Карди Би, Дженни, Камилла Кабельо, Морган Уоллен и Playboi Carti.

Кроме того, Дель Рэй и ее муж появляются в видеоигре как голоса ведущих одной из внутриигровых радиостанций.

Напомним, новая версия популярной игры вышла 19 ноября 2026 года. По этому случаю многие бренды присоединились к коллаборациям. Например, в Майами устроили световое шоу дронов , а RIMOWA создала чемодан в стиле игры.