С кристаллами Swarovski и зонтиками: Роберт Вун создал уникальные образы для балета в Нью-Йорке
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Стиль

С кристаллами Swarovski и зонтиками: Роберт Вун создал уникальные образы для балета в Нью-Йорке

Дизайнер перенес эстетику высокой моды, сочетая блестящие детали и необычные силуэты

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Роберт Вун создал костюмы для балета (фото: instagram.com/robertwun)
Дата: 11 октября 2026

Британский дизайнер гонконгского происхождения Роберт Вун создал костюмы для балетной постановки Shared Rain, представленной в рамках осеннего гала-вечера New York City Ballet. В нарядах объединили кристаллы Swarovski, напоминающие капли дождя и скульптурные головные уборы.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram дизайнера.

Какие костюмы создал Роберт Вун

Для постановки дизайнер разработал виды темно-синего цвета. Они были украшены кристаллами Swarovski, которые отражали сценический свет и создавали эффект капель дождя.

Мужские образы состояли из приталенного верха и брюк свободного кроя, а женские из боди и юбки.

С кристаллами Swarovski и зонтиками: Роберт Вун создал уникальные образы для балета в Нью-Йорке
Какими были костюмы для Shared Rain (фото: instagram.com/robertwun)

Наряды дополнили скульптурные головные уборы в форме зонтиков, разработанные при поддержке бренда Senz.

Вун также поблагодарил хореографку Дженнифер Арчибальд, Нью-Йоркский городской балет и команду костюмерной мастерской за сотрудничество.

"Нам было чрезвычайно приятно создать костюмы. Мы благодарны Дженниферу и балетному театру Нью-Йорка за этот удивительный опыт, а также великолепной костюмерной мастерской под руководством Марка Хаппеля за то, что воплотили эту идею в блестящую реальность", - написал он.


Что известно о Shared Rain

Это балетная постановка хореографки Дженнифер Арчибальд, представленная 1 октября 2026 года в рамках осеннего гала-вечера Fall Fashion Gala Нью-Йоркского городского балета. В ней объединились элементы современного танца и хип-хопа.

Fall Fashion Gala - ежегодное событие, основанное в 2012 году с участием Сары Джессики Паркер. Она сочетает балет и высокую моду - для новых хореографических постановок приглашают дизайнеров, которые создают сценические костюмы.

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