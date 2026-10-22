Ковбойские шляпы, блестки и роскошные платья: как звезды почтили память Долли Партон

Wave RBC.UA делится самыми яркими образами знаменитостей и рассказывает, какие модные решения выбрали звезды для особенного вечера.

В Нэшвилле 21 октября состоялся концерт "I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton", посвященный памяти ушедшей из жизни в августе этого года легендарной американской певицы Долли Партон. На красной дорожке собрались звезды кантри и попмузыки, продемонстрировавшие эффектные наряды - от пышных платьев из тюля до блестящих ансамблей и ковбойских шляп.

Кэрри Андервуд

Певица выбрала роскошное белое платье без бретелей с корсетным верхом, объемной юбкой из тюля и длинным шлейфом.

Наряды украшали деликатная вышивка и объемные декоративные элементы. Образ дополнили длинные серьги и распущенные белокурые волосы, уложенные большими волнами.

Кэрри Андервуд (фото: Getty Images)

Кэти Перри

Бумажка сделала ставку на яркий принт. Она появилась в длинном платье с глубоким декольте, сочетающим теплые золотистые, оранжевые и коричневые оттенки.

К наряду Кэти добавила босоножки с тонкими ремешками и подвеску в форме креста. Черные волосы с челкой и выразительный макияж завершили образ.

Кэтти Перри (фото: Getty Images)

Реба Макинтайр

Легенда кантри выбрала более сдержанный, но не менее интересный ансамбль. Певица соединила темно-зеленый бархатный жакет с блестящим топом, черными брюками и ковбойскими сапогами.

Акцентами стали массивное украшение на шее, серьги и фирменные рыжие волосы артистки.

Реба Макинтайр (фото: Getty Images)

Келси Баллерини

Келси продемонстрировала элегантный образ платья цвета слоновой кости.

Атласный наряд имел драпировку, открытую спину и длинные рукава с отделкой из перьев.

Певица дополнила его белыми туфлями, длинными серьгами и аккуратной прической с собранными волосами.

Келси Баллерини (фото: Getty Images)

Лейни Уилсон

Исполнительница осталась верна эстетике вестерна, которая давно стала частью ее сценического стиля.

Она выбрала черную ковбойскую шляпу, брюки и жакет с ярким цветочным принтом.

Завершили образ галстук боло, большая пряжка на ремне и черные сапоги.

Лейни Уилсон (фото: Getty Images)

Элла Лэнгли

Певица появилась в сияющем мини-платье оттенка шампанского с глубоким вырезом.

Наряды украшали кристаллы, декоративная вышивка и акцент в форме бабочки на талии.

К платью она подобрала блестящую обувь, а волосы собрала в высокую прическу с челкой.

Элла Лэнгли (фото: Getty Images)

Кристин Ченовет

Актриса и певица продемонстрировала один из самых блестящих образов вечера.

Она выбрала длинное серебристое платье, полностью покрытое пайетками. Приталенный силуэт, высокая горловина и длинные рукава сделали наряд особенно выразительным.

Образ дополнили серьги с подвесками и уложенные светлые волосы.

Кристин Ченовет (фото: Getty Images)

Карли Пирс

Певица остановилась на платье оттенка шампанского, украшенного блестящими кристаллами.

Асимметричный верх, кружевные детали и высокий разрез добавили наряды праздничного настроения.

Карли завершила образ золотистой обувью и большим кольцом в форме бабочки.

Карли Пирс (фото: Getty Images)

Ешли Макбрайд

Эшли выбрала необычную для красной дорожки альтернативу вечернему платью - зеленый атласный ансамбль с брюками.

Мягкая драпировка верхней части и насыщенный цвет создали сдержанный образ, а многочисленные татуировки певицы стали его характерной деталью.

Эшли Макбрайд (фото: Getty Images)

Брэд Пэйсли и Кимберли Уильямс-Пейсли

Актриса появилась на красной дорожке в длинном платье насыщенного винно-фиолетового оттенка, полностью покрытого блестящими пайетками.

Приталенный силуэт дополняли черные ленты на плечах, которые создавали выразительный контраст с сияющим нарядом.

Образ завершили черные туфли, длинные серьги и рыжие волосы, уложенные мягкими волнами.

Музыкант, в свою очередь, выбрал темно-синий пиджак с черными атласными лацканами, черную рубашку и брюки.

Главным акцентом стала белая ковбойская шляпа, которую он соединил с черными ковбойскими сапогами.