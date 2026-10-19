Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
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Стиль

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret

Лиза Ринна появилась в розовой пачке и шляпке с длинным пером

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Меган Морони (фото: Getty Images)
Дата: 19 октября 2026

18 октября в Калифорнии состоялсяпоказ Victoria's Secret 2026. Среди гостей были Николь Кидман, Ванесса Брайант, Дилан Спроус и Патрик Шварценеггер. На розовой дорожке звезды позировали в корсетах, полупрозрачных платьях и нарядах с перьями, а в первом ряду собирались семьи участниц шоу.

Кто посетил показ и какие образы выбрали знаменитости, рассказывает Wave RBC.UA.

Николь Кидман и Ванесса Брайант

Николь Кидман выбрала белую рубашку, полосатый галстук и черную карандашную юбку с деталями, напоминающими пояс для чулок.

Бордовый клатч Chanel стал цветным акцентом в этом переосмысленном деловом образе.

Рядом с актрисой сидела Ванесса Брайант в темно-синем платье с белой кружевной отделкой.

Для нее вечер имел особое значение: ее дочь Наталья впервые вышла на подиум Victoria's Secret.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Николь Кидман и Ванесса Брайант (фото: Getty Images)

Тейт Макрей

Тейт Макрей, которая в этот вечер также выступила на шоу, предстала перед фотографами в черном комплекте с бабочками.

Один украшал бюстгальтер, другой – пояс юбки с низкой посадкой и высоким разрезом. Светящее убранство нарядов поддержали серьги и браслет Jacob & Co.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Тейт МакРей (фото: Getty Images)

Дилан Спроус

Актер пришел в темно-сером костюме, белой рубашке с расстегнутым воротником и лоферах.

Спроус поддерживал жену Барбару Палвин, вышедшую на подиум через шесть недель после рождения их первого ребенка.

Перед показом он рассказал, как упорно модель готовилась к возвращению.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Дилан Спроус (фото: Getty Images)

Патрик Шварценеггер и Мария Шрайвер

Патрик Шварценеггер посетил событие с матерью Марией Шрайвер. Оба выбрали черное: актер надел костюм с белой футболкой, а Мария - жакет с разноцветной цветочной отделкой.

Ее образ дополняли многочисленные браслеты и сумка.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Мария Шрайвер и Патрик Шварценеггер (фото: Getty Images)

Лиза Ринна

Ренная выбрала один из самых театральных образов вечера. Пышную розовую юбку-пачку и корсетный верх она соединила с коротким коричневым жакетом с выразительными плечами.

Главной деталью стала крошечная шляпка с длинным изогнутым пером. Завершали образ красные остроносые туфли.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Лиза Ринна (фото: Getty Images)

Меган Ти Сталлион

Артистка появилась в длинном полупрозрачном платье с глубоким декольте и густой сияющей отделкой.

Объемная накидка из перьев цвета фуксии спадала с ее руки и образовывала шлейф. До этого наряд Меган выбрала укладку с большими белокурыми волнами.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Меган Ти Сталлион (фото: Getty Images)

Тенаше

В белом образе Тинаше соединились короткая фатиновая юбка-пачка, топ и приталенный жакет. Более длинные боковые детали юбки придавали объему, а тонкие цепочки украшали открытую талию.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Тинаше (фото: Getty Images)

KATSEYE

Четыре участницы группы позировали вместе, выбрав разные платья. В одном кадре сошлись леопардовый принт, бордовые драпировки, серебристая отделка в форме банта и черная одежда с глубоким декольте.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Участницы KATSEYE (фото: Getty Images)

Виктория Моне

Образ певицы непосредственно перекликался с бельевой тематикой показа.

Она надела розовое корсетное мини-платье с кружевом, заметными вертикальными швами и застежками спереди. Многорядное ожерелье подчеркивало открытое декольте.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Виктория Моне (фото: Getty Images)

Меган Морони

Кантри-певица выбрала бордовое миниплатье с большим вырезом на талии. Ряд бусин образовывали драпировки и неровное деление, а серебристые босоножки с ремешками вокруг щиколоток прибавляли блеска.

Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret
Меган Морони (фото: Getty Images)
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