Корсеты, кружево и смелые декольте: в чем звезды пришли на показ Victoria's Secret

Лиза Ринна появилась в розовой пачке и шляпке с длинным пером
18 октября в Калифорнии состоялсяпоказ Victoria's Secret 2026. Среди гостей были Николь Кидман, Ванесса Брайант, Дилан Спроус и Патрик Шварценеггер. На розовой дорожке звезды позировали в корсетах, полупрозрачных платьях и нарядах с перьями, а в первом ряду собирались семьи участниц шоу.
Кто посетил показ и какие образы выбрали знаменитости, рассказывает Wave RBC.UA.
Николь Кидман выбрала белую рубашку, полосатый галстук и черную карандашную юбку с деталями, напоминающими пояс для чулок.
Бордовый клатч Chanel стал цветным акцентом в этом переосмысленном деловом образе.
Рядом с актрисой сидела Ванесса Брайант в темно-синем платье с белой кружевной отделкой.
Для нее вечер имел особое значение: ее дочь Наталья впервые вышла на подиум Victoria's Secret.
Тейт Макрей, которая в этот вечер также выступила на шоу, предстала перед фотографами в черном комплекте с бабочками.
Один украшал бюстгальтер, другой – пояс юбки с низкой посадкой и высоким разрезом. Светящее убранство нарядов поддержали серьги и браслет Jacob & Co.
Актер пришел в темно-сером костюме, белой рубашке с расстегнутым воротником и лоферах.
Спроус поддерживал жену Барбару Палвин, вышедшую на подиум через шесть недель после рождения их первого ребенка.
Перед показом он рассказал, как упорно модель готовилась к возвращению.
Патрик Шварценеггер посетил событие с матерью Марией Шрайвер. Оба выбрали черное: актер надел костюм с белой футболкой, а Мария - жакет с разноцветной цветочной отделкой.
Ее образ дополняли многочисленные браслеты и сумка.
Ренная выбрала один из самых театральных образов вечера. Пышную розовую юбку-пачку и корсетный верх она соединила с коротким коричневым жакетом с выразительными плечами.
Главной деталью стала крошечная шляпка с длинным изогнутым пером. Завершали образ красные остроносые туфли.
Артистка появилась в длинном полупрозрачном платье с глубоким декольте и густой сияющей отделкой.
Объемная накидка из перьев цвета фуксии спадала с ее руки и образовывала шлейф. До этого наряд Меган выбрала укладку с большими белокурыми волнами.
В белом образе Тинаше соединились короткая фатиновая юбка-пачка, топ и приталенный жакет. Более длинные боковые детали юбки придавали объему, а тонкие цепочки украшали открытую талию.
Четыре участницы группы позировали вместе, выбрав разные платья. В одном кадре сошлись леопардовый принт, бордовые драпировки, серебристая отделка в форме банта и черная одежда с глубоким декольте.
Образ певицы непосредственно перекликался с бельевой тематикой показа.
Она надела розовое корсетное мини-платье с кружевом, заметными вертикальными швами и застежками спереди. Многорядное ожерелье подчеркивало открытое декольте.
Кантри-певица выбрала бордовое миниплатье с большим вырезом на талии. Ряд бусин образовывали драпировки и неровное деление, а серебристые босоножки с ремешками вокруг щиколоток прибавляли блеска.