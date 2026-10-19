Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret

Ліза Рінна з’явилася в рожевій пачці та капелюшку з довгим пером
18 жовтня в Каліфорнії відбувся показ Victoria's Secret 2026. Серед гостей були Ніколь Кідман, Ванесса Браянт, Ділан Спроус та Патрік Шварценеггер. На рожевій доріжці зірки позували в корсетах, напівпрозорих сукнях і вбраннях із пір’ям, а в першому ряду збиралися родини учасниць шоу.
Хто відвідав показ та які образи обрали знаменитості, розповідає Wave RBC.UA.
Ніколь Кідман обрала білу сорочку, смугасту краватку та чорну спідницю-олівець із деталями, що нагадували пояс для панчіх.
Бордовий клатч Chanel став кольоровим акцентом у цьому переосмисленому діловому образі.
Поруч з акторкою сиділа Ванесса Браянт у темно-синій сукні з білим мереживним оздобленням.
Для неї вечір мав особливе значення: її донька Наталія вперше вийшла на подіум Victoria's Secret.
Тейт Макрей, яка цього вечора також виступила на шоу, з’явилася перед фотографами в чорному комплекті з метеликами.
Один прикрашав бюстгальтер, інший - пояс спідниці з низькою посадкою та високим розрізом. Сяйливе оздоблення вбрання підтримали сережки й браслет Jacob & Co.
Актор прийшов у темно-сірому костюмі, білій сорочці з розстебнутим коміром і лоферах.
Спроус підтримував дружину Барбару Палвін, яка вийшла на подіум через шість тижнів після народження їхньої першої дитини.
Перед показом він розповів, як наполегливо модель готувалася до повернення.
Патрік Шварценеггер відвідав подію з матір’ю Марією Шрайвер. Обоє обрали чорне: актор одягнув костюм із білою футболкою, а Марія - жакет із різнокольоровим квітковим оздобленням.
Її образ доповнювали численні браслети та невелика сумка.
Рінна обрала один із найтеатральніших образів вечора. Пишну рожеву спідницю-пачку та корсетний верх вона поєднала з коротким коричневим жакетом із виразними плечима.
Головною деталлю став крихітний капелюшок із довгим вигнутим пером. Завершували образ червоні гостроносі туфлі.
Артистка з’явилася в довгій напівпрозорій сукні з глибоким декольте та густим сяйливим оздобленням.
Об’ємна накидка з пір’я кольору фуксії спадала з її руки й утворювала шлейф. До цього вбрання Меган обрала укладку з великими білявими хвилями.
У білому образі Тінаше поєдналися коротка фатинова спідниця-пачка, топ і приталений жакет. Довші бічні деталі спідниці додавали об’єму, а тонкі ланцюжки прикрашали відкриту талію.
Чотири учасниці гурту позували разом, обравши різні сукні. В одному кадрі зійшлися леопардовий принт, бордові драпірування, сріблясте оздоблення у формі банта та чорне вбрання з глибоким декольте.
Образ співачки безпосередньо перегукувався з білизняною тематикою показу.
Вона одягнула рожеву корсетну мінісукню з мереживом, помітними вертикальними швами та застібками спереду. Багаторядне намисто підкреслювало відкрите декольте.
Кантрі-співачка обрала бордову мінісукню з великим вирізом на талії. Низки намистин утворювали драпірування та нерівний поділ, а сріблясті босоніжки з ремінцями навколо щиколоток додавали блиску.