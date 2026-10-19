Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret

Хто відвідав показ та які образи обрали знаменитості, розповідає Wave RBC.UA.

18 жовтня в Каліфорнії відбувся показ Victoria's Secret 2026 . Серед гостей були Ніколь Кідман, Ванесса Браянт, Ділан Спроус та Патрік Шварценеггер. На рожевій доріжці зірки позували в корсетах, напівпрозорих сукнях і вбраннях із пір’ям, а в першому ряду збиралися родини учасниць шоу.

Ніколь Кідман і Ванесса Браянт

Ніколь Кідман обрала білу сорочку, смугасту краватку та чорну спідницю-олівець із деталями, що нагадували пояс для панчіх.

Бордовий клатч Chanel став кольоровим акцентом у цьому переосмисленому діловому образі.

Поруч з акторкою сиділа Ванесса Браянт у темно-синій сукні з білим мереживним оздобленням.

Для неї вечір мав особливе значення: її донька Наталія вперше вийшла на подіум Victoria's Secret.

Ніколь Кідман і Ванесса Браянт (фото: Getty Images)

Тейт Макрей

Тейт Макрей, яка цього вечора також виступила на шоу, з’явилася перед фотографами в чорному комплекті з метеликами.

Один прикрашав бюстгальтер, інший - пояс спідниці з низькою посадкою та високим розрізом. Сяйливе оздоблення вбрання підтримали сережки й браслет Jacob & Co.

Тейт Макрей (фото: Getty Images)

Ділан Спроус

Актор прийшов у темно-сірому костюмі, білій сорочці з розстебнутим коміром і лоферах.

Спроус підтримував дружину Барбару Палвін, яка вийшла на подіум через шість тижнів після народження їхньої першої дитини.

Перед показом він розповів, як наполегливо модель готувалася до повернення.

Ділан Спроус (фото: Getty Images)

Патрік Шварценеггер і Марія Шрайвер

Патрік Шварценеггер відвідав подію з матір’ю Марією Шрайвер. Обоє обрали чорне: актор одягнув костюм із білою футболкою, а Марія - жакет із різнокольоровим квітковим оздобленням.

Її образ доповнювали численні браслети та невелика сумка.

Марія Шрайвер і Патрік Шварценеггер (фото: Getty Images)

Ліза Рінна

Рінна обрала один із найтеатральніших образів вечора. Пишну рожеву спідницю-пачку та корсетний верх вона поєднала з коротким коричневим жакетом із виразними плечима.

Головною деталлю став крихітний капелюшок із довгим вигнутим пером. Завершували образ червоні гостроносі туфлі.

Ліза Рінна (фото: Getty Images)

Меган Ті Сталліон

Артистка з’явилася в довгій напівпрозорій сукні з глибоким декольте та густим сяйливим оздобленням.

Об’ємна накидка з пір’я кольору фуксії спадала з її руки й утворювала шлейф. До цього вбрання Меган обрала укладку з великими білявими хвилями.

Меган Ті Сталліон (фото: Getty Images)

Тінаше

У білому образі Тінаше поєдналися коротка фатинова спідниця-пачка, топ і приталений жакет. Довші бічні деталі спідниці додавали об’єму, а тонкі ланцюжки прикрашали відкриту талію.

Тінаше (фото: Getty Images)

KATSEYE

Чотири учасниці гурту позували разом, обравши різні сукні. В одному кадрі зійшлися леопардовий принт, бордові драпірування, сріблясте оздоблення у формі банта та чорне вбрання з глибоким декольте.

Учасниці KATSEYE (фото: Getty Images)

Вікторія Моне

Образ співачки безпосередньо перегукувався з білизняною тематикою показу.

Вона одягнула рожеву корсетну мінісукню з мереживом, помітними вертикальними швами та застібками спереду. Багаторядне намисто підкреслювало відкрите декольте.

Вікторія Моне (фото: Getty Images)

Меган Мороні

Кантрі-співачка обрала бордову мінісукню з великим вирізом на талії. Низки намистин утворювали драпірування та нерівний поділ, а сріблясті босоніжки з ремінцями навколо щиколоток додавали блиску.