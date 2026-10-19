Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
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Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret

Ліза Рінна з’явилася в рожевій пачці та капелюшку з довгим пером

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Меган Мороні (фото: Getty Images)
Дата: 19 жовтня 2026

18 жовтня в Каліфорнії відбувся показ Victoria's Secret 2026. Серед гостей були Ніколь Кідман, Ванесса Браянт, Ділан Спроус та Патрік Шварценеггер. На рожевій доріжці зірки позували в корсетах, напівпрозорих сукнях і вбраннях із пір’ям, а в першому ряду збиралися родини учасниць шоу.

Хто відвідав показ та які образи обрали знаменитості, розповідає Wave RBC.UA.

Ніколь Кідман і Ванесса Браянт

Ніколь Кідман обрала білу сорочку, смугасту краватку та чорну спідницю-олівець із деталями, що нагадували пояс для панчіх.

Бордовий клатч Chanel став кольоровим акцентом у цьому переосмисленому діловому образі.

Поруч з акторкою сиділа Ванесса Браянт у темно-синій сукні з білим мереживним оздобленням.

Для неї вечір мав особливе значення: її донька Наталія вперше вийшла на подіум Victoria's Secret.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Ніколь Кідман і Ванесса Браянт (фото: Getty Images)

Тейт Макрей

Тейт Макрей, яка цього вечора також виступила на шоу, з’явилася перед фотографами в чорному комплекті з метеликами.

Один прикрашав бюстгальтер, інший - пояс спідниці з низькою посадкою та високим розрізом. Сяйливе оздоблення вбрання підтримали сережки й браслет Jacob & Co.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Тейт Макрей (фото: Getty Images)

Ділан Спроус

Актор прийшов у темно-сірому костюмі, білій сорочці з розстебнутим коміром і лоферах.

Спроус підтримував дружину Барбару Палвін, яка вийшла на подіум через шість тижнів після народження їхньої першої дитини.

Перед показом він розповів, як наполегливо модель готувалася до повернення.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Ділан Спроус (фото: Getty Images)

Патрік Шварценеггер і Марія Шрайвер

Патрік Шварценеггер відвідав подію з матір’ю Марією Шрайвер. Обоє обрали чорне: актор одягнув костюм із білою футболкою, а Марія - жакет із різнокольоровим квітковим оздобленням.

Її образ доповнювали численні браслети та невелика сумка.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Марія Шрайвер і Патрік Шварценеггер (фото: Getty Images)

Ліза Рінна

Рінна обрала один із найтеатральніших образів вечора. Пишну рожеву спідницю-пачку та корсетний верх вона поєднала з коротким коричневим жакетом із виразними плечима.

Головною деталлю став крихітний капелюшок із довгим вигнутим пером. Завершували образ червоні гостроносі туфлі.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Ліза Рінна (фото: Getty Images)

Меган Ті Сталліон

Артистка з’явилася в довгій напівпрозорій сукні з глибоким декольте та густим сяйливим оздобленням.

Об’ємна накидка з пір’я кольору фуксії спадала з її руки й утворювала шлейф. До цього вбрання Меган обрала укладку з великими білявими хвилями.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Меган Ті Сталліон (фото: Getty Images)

Тінаше

У білому образі Тінаше поєдналися коротка фатинова спідниця-пачка, топ і приталений жакет. Довші бічні деталі спідниці додавали об’єму, а тонкі ланцюжки прикрашали відкриту талію.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Тінаше (фото: Getty Images)

KATSEYE

Чотири учасниці гурту позували разом, обравши різні сукні. В одному кадрі зійшлися леопардовий принт, бордові драпірування, сріблясте оздоблення у формі банта та чорне вбрання з глибоким декольте.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Учасниці KATSEYE (фото: Getty Images)

Вікторія Моне

Образ співачки безпосередньо перегукувався з білизняною тематикою показу.

Вона одягнула рожеву корсетну мінісукню з мереживом, помітними вертикальними швами та застібками спереду. Багаторядне намисто підкреслювало відкрите декольте.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Вікторія Моне (фото: Getty Images)

Меган Мороні

Кантрі-співачка обрала бордову мінісукню з великим вирізом на талії. Низки намистин утворювали драпірування та нерівний поділ, а сріблясті босоніжки з ремінцями навколо щиколоток додавали блиску.

Корсети, мереживо та сміливі декольте: у чому зірки прийшли на показ Victoria's Secret
Меган Мороні (фото: Getty Images)
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