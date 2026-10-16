Громкое увольнение в мире моды: Calvin Klein покидает креативная директор Вероника Леони

Итальянская дизайнер Вероника Леони покидает пост креативного директора Calvin Klein Collection после двух лет работы. Она стала первой женщиной, возглавившей это направление американского модного дома, и вернула его на подиум после семилетнего перерыва.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальное заявление бренда, которое опубликовал Vogue .

Что известно об уходе Вероники Леони

15 октября Calvin Klein официально подтвердил завершение сотрудничества с дизайнером, успевшим представить четыре коллекции для бренда.

Причины ее ухода компания не назвала. Также пока неизвестно, кто вступит в должность креативного директора Calvin Klein Collection.

Глобальный президент Calvin Klein Дэвид Савман поблагодарил Леони за ее работу и вклад в развитие модного дома.

"Я хочу поблагодарить Веронику за ее творческое видение, преданность делу и сотрудничество в течение последних двух лет", - отметил он.

Дэвид Савман (фото: linkedin.com/in/david-savma)

По словам Савмана, возвращение Calvin Klein Collection стало важной вехой для бренда, а талант дизайнера и его новый взгляд на фирменный стиль помогли придать коллекции новый импульс.

В компании также отметили, что Calvin Klein Collection остается важной частью долгосрочной стратегии развития бренда.

Чем запомнилась работа Леони в Calvin Klein

Вероника Леони возглавила Calvin Klein Collection в мае 2024 года. До этого она работала с такими модными домами как Jil Sander, Céline, Moncler и The Row.

В 2021 году дизайнер также основала собственный бренд Quira, работу над которым впоследствии приостановила ради новой должности.

Перед Леони стояла непростая задача – вернуть Calvin Klein на подиум после длительного отсутствия.

В последний раз до ее прихода бренд представлял коллекции под руководством Рафа Симонса, покинувшего компанию в 2018 году.

Вероника Леони (фото: Getty Images)

В феврале 2025-го дизайнер дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке с коллекцией осень-зима 2025/26. Ее показ стал одним из самых ожидаемых в модной индустрии.

Леони пыталась переосмыслить узнаваемую эстетику Calvin Klein, сочетая минимализм 1990-х, строгие силуэты, четкий крой и элементы современной женственности.

Впрочем, не все эксперименты дизайнера получили одобрительные отзывы. Часть модных критиков считала ее подход слишком сложным для бренда, исторически ассоциирующегося с лаконичностью и простотой.

Последнюю коллекцию Леони, представленную в сентябре 2026 года в Нью-Йорке, критики восприняли значительно теплее. Она стала четвертой и финальной для дизайнера в Calvin Klein.

Что дальше ждет Calvin Klein

Смена креативного руководства происходит на фоне более широких трансформаций бренда.

По данным Vogue, во втором квартале 2026 продажи Calvin Klein сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Материнская компания PVH продолжает реализацию стратегии развития Calvin Klein и Tommy Hilfiger, стремясь усилить их позиции на мировом рынке.

В то же время Calvin Klein Collection остается самым высоким дизайнерским направлением бренда, которое должно демонстрировать его творческое видение.

Дальнейшие профессиональные планы Вероники Леони тоже пока неизвестны. Не исключено, что по завершении работы в Calvin Klein она вернется к развитию собственного бренда Quira.