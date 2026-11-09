Главный принт сезона: как носить вещи в стиле "бэмби"

Одним из топовых принтов этого сезона является "бемби" - причем не только в одежде, но и в аксессуарах, обуви, сумках и вещах для дома. Он прекрасно вписывается в осеннюю эстетику, выглядит стильно и интересно и придает уют образу. Многие бренды уже прибавили этот принт в свои коллекции, а стилисты и fashion-инфлюэнсеры активно носят его в повседневной жизни и составляют интересные луга.

Тотал-лук

Украинский бренд Cher17 сделал несколько позиций в коллекциях с этим принтом – в частности, длинное пальто, бомбер и шорты. Можно собрать тотал-лук, но чтобы образ "вписался" в повседневную жизнь, лучше другие вещи выбрать более нейтральные: например, черные высокие сапоги, водолазка и сумочка.

Пальто

Принт "бемби" словно создан для осени, и особенно удачно работает именно в верхней одежде. Например, Mango добавили такое пальто в свою коллекцию, и оно уже само по себе создает образ и привлекает внимание. Можно сочетать с базовыми вещами, а можно добавить немного веселья и "поиграть" с цветами - например, одеть цветные чулки, брюки или добавить акцент аксессуарами.

Сумка

Аксессуары также прекрасно справятся с тем, чтобы добавить акцент образа, к тому же, не все готовы сразу добавлять слишком много цвета и принта. Однако сумочка не требует долгого и детального подбора одежды, более того, сумка-"бемби" сама станет отличным акцентом, так что лук может быть простой и базовый. Особенно будут трендово смотреться большие сумки-шоперы с фактурой под оленью шерсть.

Обувь

Еще один вариант, как органично и легко освежить гардероб – купить обувь с таким принтом. К примеру, Adidas добавил "бэмби" в дизайн культовых кроссовок Samba – в сочетании со светло-розовым и бежевым, модель выглядит очень нежно.

Прекрасно подойдет на каждый день, под джинсы, светлый или молочный деним.