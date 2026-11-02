Джуд Беллингем стал новым лицом Calvin Klein: эффектное видео

Звезда мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем стал новым лицом эффектной рекламной кампании бренда Calvin Klein. Футболист позировал в разных моделях нижнего белья, а в одном из кадров воспроизвел свой фирменный жест празднования гола.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренда.

Джуд Беллингем стал моделью Calvin Klein

Calvin Klein представил новую рекламную кампанию с участием 23-летнего Джуда Беллингема. Незадолго до этого бренд заинтриговал подписчиков коротким видео, в котором мужчина проводит рукой от пояса боксеров до груди. Теперь стало известно, что героем съемки стал английский футболист.

Кампанию снимал фотограф Оливер Гедли Пирч в Мадриде. На кадрах Беллингем позирует на белом фоне, а главный упор сделан на моделях нижнего белья из коллекции Icon Cotton Stretch.

Футболист продемонстрировал несколько моделей, в частности Boxer Slim, Stretch Shine Trunk, Boxer Brief, Low Rise Trunk и Hip Brief. В одном из кадров он позирует с разведенными руками, воспроизводя жест празднования забитого гола.



Это не первый футболист в рекламной кампании Calvin Klein. Ранее героями съемок были Вирджил ван Дейк, Сон Хин Мин и Трент Александер-Арнольд. Последний стал лицом осенней кампании бренда в 2025 году.

Среди других звезд, которые в последние годы рекламировали нижнее белье Calvin Klein - актер Джереми Аллен Уайт и музыкант Bad Bunny. Кадры с ними стали одними из самых обсуждаемых в сети.

Что известно о Джуде Беллингеме

Английский футболист выступает на позиции полузащитника за мадридский "Реал" и сборную Англии. Он родился 29 июня 2003 г. в городе Стаурбридж, Англия.

Свою профессиональную карьеру Джуд начал в клубе "Бирмингем Сити". В 2020 году он перешел в немецкую "Боруссию" Дортмунд, где быстро стал одним из ключевых игроков команды. Летом 2023 года футболист присоединился к мадридскому "Реалу".

Беллингем считается одним из самых заметных молодых футболистов своего поколения.