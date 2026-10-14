Дочь Моники Беллуччи появилась в роскошном платье Dior на премьере в Париже

Актриса продемонстрировала изысканный образ нежного зеленого оттенка с объемными бантиками
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель посетила парижскую премьеру фильма "Призрак оперы" (Le Fantôme de l'Opéra), в которой сыграла главную роль. Для выхода в свет звезда выбрала платье Dior, которое соединило эстетику исторической одежды с современными деталями.
Детальнее о модном выходе актрисы рассказывает Wave RBC.UA.
Для появления на красной дорожке 22-летняя модель выбрала атласное платье Dior светло-зеленого из коллекции Pre-Fall 2026.
Платье имело лаконичный верх без бретелей, а его главными акцентами стали перекрестные элементы ткани, которые превращались в декоративные банты по бокам.
Дева оставила волосы распущенными, уложив их волнами. Завершили образ бриллиантовые серьги с зелеными вставками.
Актриса отреагировала на модный выход дочери, опубликовав несколько кадров с ней в своем блоге. Она напомнила о премьере фильма с участием дочери и оставила эмодзы в виде сердца у ее имени.
Выбор платья перекликается с романтической и театральной эстетикой фильма, в котором Дева исполнила роль Анастасии.
Лента режиссера Александра Кастаньетти является современным переосмыслением одноименного романа Гастона Лера, опубликованного в 1910 году.
По сюжету действие разворачивается в современном Париже. История рассказывает о молодой танцовщице Анастасии, которая приходит работать в оперу и влюбляется в загадочного пианиста. Их отношения разворачиваются на фоне тайн и сверхъестественных событий.
В фильме также снялись Жюльен де Сен-Жан и Ромен Дюрис. Премьера фильма в украинских кинотеатрах запланирована на 29 октября 2026 года.