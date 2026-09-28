Бриллиантовые серьги и особые кольца: Тейлор Свифт показала роскошные украшения на MTV VMA

Появление Тейлор Свифт на MTV Video Music Awards 2026 в Лос-Анджелесе привлекло внимание не только ее образом, но и украшениями. Певица продемонстрировала помолвочное кольцо и обручальное, а также другие ценные аксессуары.

Какие украшения выбрала Тейлор Свифт

На безымянном пальце левой руки можно было заметить обручальное кольцо с бриллиантом огранки Old Mine от дизайнера Kindred Lubeck и свадебное кольцо.

Также на руке артистки было кольцо от греческого бренда Etho Maria с натуральным бриллиантом весом 4,56 карата.

Правую руку артистка украсила Royale Ring от Forever Diamonds New York. Этот ювелирный комплект состоит из двух совмещенных цепочкой колец, на которой размещены драгоценные камни.

Дополнением образа стали бриллиантовые серьги-подвески от Leviev, которые прекрасно просматривались сквозь распущенные волосы певицы.

Украшения Тейлор Свифт (фото: Getty Images)

Платье от Tamara Ralph

Роскошные украшения удачно перекликались с модным образом Тейлор. Для церемонии награждения она выбрала кутюрный лук от Tamara Ralph из осенне-зимней коллекции 2026/2027.

Наряд состоял из темного верха с горловиной и полупрозрачными вставками по бокам, который дополнила асимметричная серебристая юбка с кристаллами.

"Модель отличается контрастной фактурой и скульптурной драпировкой", - описал образ бренд.

Тейлор Свифт получила особую награду

Нынешняя церемония MTV VMA стала особенной для Свифт. Она получила первую в истории премии награду Artist Director Honors. Эта награда посвящена ее работе с музыкальными видео и другими визуальными проектами.

Кроме того, в рамках мероприятия она представила новый клип на песню Patient Zero, в котором главные роли сыграли ее подруга Дакота Джонсон и Колин Фаррелл.