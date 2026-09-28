Тейлор Свифт побила рекорд Бейонсе на MTV VMA и представила новый клип

Певица Тейлор Свифт стала первой лауреаткой награды Artist Director Honor на церемонии MTV Video Music Awards 2026. На церемонии она получила специальною награду, которая принесла ей 31-ю победу на премии.

Wave RBC.UA сообщает, что таким образом Свифт превзошла предыдущий рекорд Бейонсе, которая за свою карьеру получила 30 наград MTV Video Music Awards.

Новая награда Тейлор Свифт

Эта награда отмечает работу Тейлор Свифт не только как исполнительницы, но и как автора и режиссера собственных музыкальных видео. Артистка неоднократно участвовала в создании визуальной концепции своих клипов и использовала их в качестве продолжения музыкальных историй.

31 статуэтка стала очередной важной вехой в карьере Свифт и закрепила ее статус рекордсменки премии MTV Video Music Awards.

Таким образом, Свифт стала самой награждаемой артисткой в истории премии, превзойдя рекорд Бейонсе - 30 статуэток.

Taylor Swift (фото: instagram.com/taylorswift)

Певица представила новый клип

Помимо награды Тейлор Свифт впервые представила на церемонии свое новое музыкальное видео Patient Zero. Клип стал для артистки еще одной возможностью продемонстрировать себя как режиссер и автор.

Клип Patient Zero (фото: instagram.com/taylorswift)

По словам Свифта, во время работы над видео она вдохновлялась готическими историями о привидениях, сюжетами о настоящих преступлениях и психологическими триллерами. Центральной локацией стал дом, который, по замыслу певицы, символизирует постепенно остывшие и угасшие отношения.

Главные роли в видео исполнили актеры Дакота Джонсон и Колин Фаррелл. Также в клипе появилась модель и актриса Кара Делевинь.

Клип Patient Zero (фото: instagram.com/taylorswift)

После премьеры Свифт поделилась подробностями создания видео в Instagram. Она поблагодарила Джонсона и Фарреллу за доверие и возможность поработать вместе, отдельно отметив их талант. О Фаррелле артистка также пошутила, отметив, что его образ злодея особенно контрастирует с его дружелюбным характером в реальной жизни.

Отдельно Свифт обратилась к Кара Делевинь, поблагодарив ее за участие в съемках и в шутку назвала ее "другой женщиной".

Награда Artist Director Honor стала для Свифт признанием ее работы не только как исполнительницы, но и как человека, который активно участвует в создании и режиссуре собственных музыкальных видео. Теперь в ее коллекции - 31 награда MTV Video Music Awards.

Клип Patient Zero (фото: instagram.com/taylorswift)