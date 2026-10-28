Бриллианты, ветераны и мода без ограничений: каким был показ Andreas Moskin во Львове

24 октября во время Lviv Fashion Week тернопольский ювелирный дом LUNET объединился со львовским брендом Andreas Moskin, чтобы дополнить показ коллекции весна-лето 2027 украшениями с бриллиантами.

Как сообщает Wave RBC.UA, на подиуме представили 26 образов, которые демонстрировали как профессиональные модели, так и ветераны войны, пользующиеся протезами.

О чем новая коллекция

Коллекция Andreas Moskin под названием Awakening the Self ("Пробуждение себя") исследует индивидуальность и право каждого человека оставаться собой.

Ювелирные изделия LUNET стали частью этой концепции: их подбирали так, чтобы они гармонично дополняли одежду и подчеркивали ее силуэты, не перетягивая внимание на себя.

Показ Andreas Moskin во Львове (фото предоставлено пресс-службой)

Для каждого из 26 выходов было определено отдельное украшение, учитывая конструкцию наряда, линию плеч и открытость шеи. В коллекцию вошли изделия с белыми бриллиантами, а также камнями редких желтых и черных оттенков.

"Мы смотрели на каждый образ, где проходит линия плеча, где открыта шея. Украшение должно было найти там свое место. Нам было важно, чтобы бриллианты поддерживали силуэт и не отвлекали на себя внимание", - рассказали представители ювелирного дома.

Показ Andreas Moskin во Львове (фото предоставлено пресс-службой)

Все украшения создаются вручную - от разработки эскиза до завершающей полировки. Особенное внимание уделяется форме камней: вытянутые силуэты и широкие грани помогают раскрыть их сияние.

Что стало важной частью показа

В то же время, важной составляющей показа стало право каждого человека быть собой. Andreas Moskin привлекает ветеранов в свои презентации с сентября 2024 года, а в дизайне одежды учитывает потребности людей, которые пользуются протезами.

Показ Andreas Moskin во Львове (фото предоставлено пресс-службой)

Такой подход не только расширяет представление о современной моде, но и поднимает вопросы доступности одежды для людей с разным опытом и физическими возможностями.

Масштаб потребности в адаптивной одежде отражают и данные Национального института стратегических исследований: с начала полномасштабного вторжения по ноябрь 2024 года в Украине провели 93 566 ампутаций.

Показ Andreas Moskin во Львове (фото предоставлено пресс-службой)

Для LUNET и Andreas Moskin это уже вторая совместная презентация. Впервые бренды показали коллекцию с бриллиантовыми украшениями Ukrainian Fashion Week в Киеве в сентябре.

Показ Andreas Moskin во Львове (фото предоставлено пресс-службой)