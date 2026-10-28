Бриллианты, ветераны и мода без ограничений: каким был показ Andreas Moskin во Львове

На Lviv Fashion Week ювелирный дом LUNET дополнил бриллиантами коллекцию Andreas Moskin
24 октября во время Lviv Fashion Week тернопольский ювелирный дом LUNET объединился со львовским брендом Andreas Moskin, чтобы дополнить показ коллекции весна-лето 2027 украшениями с бриллиантами.
Как сообщает Wave RBC.UA, на подиуме представили 26 образов, которые демонстрировали как профессиональные модели, так и ветераны войны, пользующиеся протезами.
Коллекция Andreas Moskin под названием Awakening the Self ("Пробуждение себя") исследует индивидуальность и право каждого человека оставаться собой.
Ювелирные изделия LUNET стали частью этой концепции: их подбирали так, чтобы они гармонично дополняли одежду и подчеркивали ее силуэты, не перетягивая внимание на себя.
Для каждого из 26 выходов было определено отдельное украшение, учитывая конструкцию наряда, линию плеч и открытость шеи. В коллекцию вошли изделия с белыми бриллиантами, а также камнями редких желтых и черных оттенков.
"Мы смотрели на каждый образ, где проходит линия плеча, где открыта шея. Украшение должно было найти там свое место. Нам было важно, чтобы бриллианты поддерживали силуэт и не отвлекали на себя внимание", - рассказали представители ювелирного дома.
Все украшения создаются вручную - от разработки эскиза до завершающей полировки. Особенное внимание уделяется форме камней: вытянутые силуэты и широкие грани помогают раскрыть их сияние.
В то же время, важной составляющей показа стало право каждого человека быть собой. Andreas Moskin привлекает ветеранов в свои презентации с сентября 2024 года, а в дизайне одежды учитывает потребности людей, которые пользуются протезами.
Такой подход не только расширяет представление о современной моде, но и поднимает вопросы доступности одежды для людей с разным опытом и физическими возможностями.
Масштаб потребности в адаптивной одежде отражают и данные Национального института стратегических исследований: с начала полномасштабного вторжения по ноябрь 2024 года в Украине провели 93 566 ампутаций.
Для LUNET и Andreas Moskin это уже вторая совместная презентация. Впервые бренды показали коллекцию с бриллиантовыми украшениями Ukrainian Fashion Week в Киеве в сентябре.