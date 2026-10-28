Діаманти, ветерани й мода без обмежень: яким був показ Andreas Moskin у Львові

24 жовтня під час Lviv Fashion Week тернопільський ювелірний дім LUNET об’єднався зі львівським брендом Andreas Moskin, щоб доповнити показ колекції весна-літо 2027 року прикрасами з діамантами.

Як повідомляє Wave RBC.UA, на подіумі представили 26 образів, які демонстрували як професійні моделі, так і ветерани війни, що користуються протезами.

Про що нова колекція

Колекція Andreas Moskin під назвою Awakening the Self ("Пробудження себе") досліджує індивідуальність і право кожної людини залишатися собою.

Ювелірні вироби LUNET стали частиною цієї концепції: їх добирали так, щоб вони гармонійно доповнювали одяг і підкреслювали його силуети, не перетягуючи увагу на себе.

Показ Andreas Moskin у Львові (фото надано пресслужбою)

Для кожного з 26 виходів була визначена окрема прикраса, зважаючи на конструкцію вбрання, лінію плечей і відкритість шиї. До колекції увійшли вироби з білими діамантами, а також камінням рідкісних жовтих і чорних відтінків.

"Ми дивилися на кожен образ, де проходить лінія плеча, де відкрита шия. Прикраса мала знайти там своє місце. Нам було важливо, щоб діаманти підтримували силует і не відтягували на себе увагу", - розповіли представники ювелірного дому.

Показ Andreas Moskin у Львові (фото надано пресслужбою)

Усі прикраси створюються вручну - від розроблення ескізу до завершального полірування. Особливу увагу приділяють формі каменів: витягнуті силуети та широкі грані допомагають розкрити їхнє сяйво.

Що стало важливою частиною показу

Водночас важливою складовою показу стало право кожної людини бути собою. Andreas Moskin залучає ветеранів до своїх презентацій із вересня 2024 року, а в дизайні одягу враховує потреби людей, які користуються протезами.

Показ Andreas Moskin у Львові (фото надано пресслужбою)

Такий підхід не лише розширює уявлення про сучасну моду, а й порушує питання доступності одягу для людей із різним досвідом і фізичними можливостями.

Масштаб потреби в адаптивному одязі відображають і дані Національного інституту стратегічних досліджень: від початку повномасштабного вторгнення до листопада 2024 року в Україні провели 93 566 ампутацій.

Показ Andreas Moskin у Львові (фото надано пресслужбою)

Для LUNET і Andreas Moskin це вже друга спільна презентація. Вперше бренди показали колекцію з діамантовими прикрасами на Ukrainian Fashion Week у Києві у вересні.

Показ Andreas Moskin у Львові (фото надано пресслужбою)