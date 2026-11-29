Дочь индийского миллиардера Мукеша Амбани Иша посетила восьмую церемонию Fashion Trust Arabia Prize в Дохе, Катар. Для выхода она выбрала эксклюзивный наряд, который дополнила натуральными бриллиантами из частной коллекции матери Ниты.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на The Indian Express .

Каким был модный образ Иши Амбани

Для церемонии бизнесвумен выбрала платье из бархата насыщенного шоколадно-коричневого оттенка. Наряды были созданы специально для нее в британском модном доме Standing Ground, а над стилизацией работал Эндрю Мукамал.

Особенностью образа стали натуральные бриллианты весом 190 каратов, украсивших переднюю часть платья. Все камни из частной ювелирной коллекции ее мамы Ниты Амбани.

Темный бархат стал сдержанным фоном для драгоценностей, позволив им оставаться центральным элементом образа.

Какую награду вручала Иша Амбани

На западе Иша появилась не просто так. Она вручила первую в истории премии Nita Mukesh Ambani Cultural Centre Craftsmanship Residency Award. Награду начали при поддержке культурного центра Ниты и проекта Swadesh.

Ее цель - предоставить одному из дизайнеров Fashion Trust Arabia возможность учиться у опытных индийских мастеров и знакомиться с традиционными ремесленными техниками страны.

Инициатива призвана поддержать молодых дизайнеров и помочь сохранить индийские традиции, открывая их новому поколению творческих специалистов.

На церемонии также присутствовали другие звезды, в частности Сальма Хаек, Дэвид Бекхэм, Серена Уильямс и другие.