Донька індійського мільярдера Мукеша Амбані Іша відвідала восьму церемонію Fashion Trust Arabia Prize у Досі, Катар. Для виходу вона обрала ексклюзивне вбрання, яке доповнила натуральними діамантами з приватної колекції матері Ніти.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на The Indian Express .

Яким був модний образ Іші Амбані

Для церемонії бізнесвумен обрала сукню з оксамиту насиченого шоколадно-коричневого відтінку. Вбрання створили спеціально для неї у британському модному домі Standing Ground, а над стилізацією працював Ендрю Мукамал.

Особливістю образу стали натуральні діаманти вагою 190 каратів, які прикрасили передню частину сукні. Усі камені походять із приватної ювелірної колекції її мами Ніти Амбані.

Темний оксамит став стриманим тлом для коштовностей, дозволивши їм залишатися центральним елементом образу.

Яку нагороду вручала Іша Амбані

На заході Іша з'явилася не просто так. Вона вручила першу в історії премії Nita Mukesh Ambani Cultural Centre Craftsmanship Residency Award. Нагороду започаткували за підтримки культурного центру Ніти та проєкту Swadesh.

Її мета - надати одному з дизайнерів Fashion Trust Arabia можливість навчатися у досвідчених індійських майстрів і знайомитися з традиційними ремісничими техніками країни.

Ініціатива покликана підтримати молодих дизайнерів і допомогти зберегти індійські мистецькі традиції, відкриваючи їх новому поколінню творчих фахівців.

На церемонії також були присутні інші зірки, зокрема Сальма Гаєк, Девід Бекхем, Серена Вільямс та інші.