В канун рождественских праздников BROCARD вместе с брендом елочных украшений "Рождественские истории" и Патронатной службой "Ангелы Тройки" начинает благотворительную акцию "Оберег для ангела". В рамках проекта представили коллекцию елочных украшений ручной работы, а 100% прибыли от их продажи будут направлены на лечение и реабилитацию раненых военных Третьего армейского корпуса.

Wave RBC.ua рассказывает детали об этой лимитированной коллекции игрушек и где их можно приобрести в Украине.

Три игрушки с особым смыслом

В лимитированную коллекцию вошли три изящные стеклянные игрушки, созданные по мотивам традиционных украинских символов.

Каждая из них несет особый смысл - Мотанка олицетворяет родственную защиту и память поколений, Рождественская звезда символизирует свет и надежду, а Дидух напоминает о связи с предками и теплом семейного единения.

Таким образом, привычная рождественская традиция украшать елку приобретает более глубокое значение - приобретенная игрушка становится не только праздничным подарком или особым украшением дома, но и реальным вкладом в помощь украинским защитникам.

Коллекция получилась ограниченным тиражом. Рождественскую звезду выпустили в количестве 720 украшений по цене 750 грн каждая, Мотанку - 450 украшений по 950 грн, а Дидуха - 400 экземпляров стоимостью 570 грн.

Где купить елочные игрушки

Приобрести праздничные обереги можно с 20 ноября 2026 года по 15 января 2027-го во всех магазинах BROCARD в Украине, в мобильном приложении компании, а также на сайтах BROCARD.UA и "Різдвяні історії".

Благотворительный проект будет реализован уже второй год подряд. В прошлом году партнеры провели акцию "Ангелы рядом", в рамках которой благодаря продаже рождественских украшений удалось собрать 210 тыс. грн на лечение и восстановление раненых военных. Если в прошлом году инициатива была доступна только в Киеве, то в этом году она масштабировалась на всю Украину.

"Для нас эта инициатива - возможность превратить предпраздничную традицию в конкретную помощь. Особенно важно, что мы реализуем ее вместе с партнерами, которые непосредственно работают с ранеными военными и знают, в какой поддержке они нуждаются", - отметила PR-директор BROCARD Екатерина Гуленок.

Выбирая рождественское украшение для собственной елки или в подарок близким, каждый может приобщиться к поддержке военных, нуждающихся в лечении и реабилитации.